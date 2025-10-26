

東京・渋谷『ヒカリエ』内にある『ReD』の店舗。平日でもにぎわっていた（編集部撮影）

「実は私、仕事中に疲労回復してるんです」ーー。

大泉洋がCM出演するリカバリーウェアの新ブランド『ReD』が、2025年7月にローンチされた。リカバリーウェアといえば、櫻井翔のCMでおなじみ『BAKUNE』を手掛けるTENTIAL、出川哲朗がCMキャラクターを務める『RELIVE』（りらいぶ）なども知名度が高く、まさに“リカバリーウェア戦国時代”に突入した感もある。

後発である『ReD』だが、まず目を見張るのはその価格。半袖インナーは3960円（税込、以下同）から、長袖パジャマ（上下セット）は1万5400円からと、他ブランドの“ほぼ半額”という低コストで購入できる。

『ReD』を手掛ける株式会社MTGは、美容女子を虜にしている『ReFa』や、EMSを中心としたトータルウェルネスブランド『SIXPAD』などが周知されている。そんなMTGが、なぜ新たなブランドを構え、リカバリーウェア市場に参入したのか？ お手頃価格が実現できている理由は？ “24時間リカバリーウェア”をうたい文句としているが、本当にその効果はあるのだろうか？

MTGのReD VITALWEAR本部・本部長の竹中淳也氏に詳しく聞いた。

8年かけて“血行を促す繊維”を開発

まずは『ReD』の構想・開発を始めたのはいつかと尋ねると、

「重要なのはブランディングの前に、テクノロジーだと我々は考えています。 『ReD』に用いているのは、“VITALTECH（バイタルテック）”という独自開発した繊維です。これが起点になっていて、8年かけて技術を磨いてました。そもそも、リカバリーウェアはどうして着るだけで疲労回復できるのか、ご存じですか？」（竹中氏、以下同）

すみません、よくわかりません……。

「簡単に申し上げると、このVITALTECHという繊維のなかには、世界から集めた8種類の天然鉱石を独自のバランスで配合しています。実は、天然鉱石には遠赤外線を放出する力があり、（身に着けることで）血行を促進させる作用があるんです」



VITALTECHの仕組みを丁寧に説明する竹中氏（編集部撮影）

もともと人間の身体は遠赤外線を放出しているが、（綿などの）普通の糸・繊維を通過して大気中に飛散されている。しかし、VITALTECHは身体から出た遠赤外線を吸収し、輻射（ふくしゃ）して身体に“戻す”ことができるという。

「人間の身体は60％以上が水分です。一般論にはなりますが、水、すなわち『H2O』に赤外線を照射すると水分子同士が衝突して共鳴振動をし始め、熱エネルギーが生まれます。つまり、身体の中に戻った赤外線が血行を促すという理論です」

『ReD』でうたっているのは、血行促進、疲労回復、肩・腰のコリ改善、筋肉のハリ・コリ緩和、筋肉の疲労軽減の5つだが、

「ベースとなっているのは血行促進、疲労回復などであり、他の効果は血行促進作用によるものなんです。血行促進による疲労回復が、ReDの“核”ですね」



パッケージにも大きく「血行促進繊維」の文字が（編集部撮影）

進化した繊維でインナーウェアを生み出したかった

リカバリーウェアの元祖『VENEX』（ベネクス）の発売は2010年。世間での動きが活発になっていったのは2021年頃だ。

「血行について、当社は20年以上前から研究をしてきました。数年にわたり大人気の『ReFa』のフェイスローラーも“血の巡り”に注目した商品ですし、岩盤浴用のマット、遠赤外線を放射するセラミックスの開発なども行ってきましたので。そんななかで近年、他社さんのリカバリーウェアの数字がとてもよく、大きな可能性を感じました。

MTGでも『SIXPAD』からリカバリーウェアを出してはいましたが、そこで採用してきた『Mediculation（メディキュレーション）』（天然鉱石を原料とした高純度セラミックを練り込んだ特殊繊維）はテクノロジー面でもっと昇華させることができると感じましたし、何より、私たちが望むアイテムを開発するにはまだ足りないと思い、新たな繊維を使った商品を生み出すことにしたんです」

MTGが作りたかったアイテムとは、インナーウェア。他社商品の売り出し方を見ていても、“リカバリーウェア＝パジャマ”というイメージは強いが、

「パジャマや（部屋着の）スウェットは、就寝時や帰宅後のリラックスタイムに着用が限られます。でも、それではもったいない。我々としては“24時間リカバリーウェア”を目指したので、おのずとインナーウェアに注力することに行き着きました。インナーであれば、日中も夜間でも着用していただけますから。

おそらくみなさん、リカバリーウェアのパジャマには少し厚手のイメージがあるかと思います。繊維が太ければ、たくさんの鉱石を入れられる……というような。ただ、インナーとなると薄さや着心地が大事ですから、従来の繊維では成り立たない。極細でなめらかな糸でありながら鉱石はたっぷり入れたい。それをかなえるVITALTECHの完成には8年がかかりました」

結果的に、わずか1mm以下の薄さながら血行促進を実現する繊維が生まれたが、その工程は物性試験と臨床試験の繰り返しで、試練の日々だったと竹中さんは振り返る。

「鉱石の種類や配合を少し変えながら、とにかく試しながら。ベストな繊維ができるまでに何十回と試験を繰り返したので、ものすごく時間がかかりました。リカバリーウェアとして法律上、一般医療機器に区分されるのは、着用後に“血流量を5％以上アップさせること”ですが、VITALTECHでは大きく条件をクリアしました」

本当に効くのか？ ズバリ聞いてみると…

これを聞く限りは、確かに体調の改善にいいのかも……と思えてくるが、失礼ながら、本当に効果はあるのだろうか？

「ありますね。血行促進のエビデンスは、第三者機関と連携して取得した確かなものです。それによってReDは一般医療機器として届け出ています。私自身、名古屋の本社勤務なのですが、出張で毎週のように東京に来ています。新幹線や飛行機での移動が多く、腰がツラくなりがちでしたが、『ReD』を着用していると本当に楽です。

特にお気に入りは、肩コリ改善のインナーウェア。メンズのインナーは通常、COOL、肩コリ改善の3種類あるのですが、腰コリ改善タイプだけは生地が二重になっていて、アプローチしたい部位に密着するんです。どの商品も試していただければ、絶対的に違いを感じていただけると自信を持っています」



インナーはVネックにUネック、クールタイプ、肩コリ改善など、好みに合わせて選べる（編集部撮影）

確かな効果を引っさげて、やっと完成した、こだわりのリカバリーウェア『ReD』。しかし『ReFa』や『SIXPAD』など、圧倒的な知名度を誇るブランドのリカバリーインナーウェアラインとはせず、新ブランドを冠した理由は？

「『ReD』のテーマは先ほど申し上げたとおり、“血”。なかでも血行促進にあります。これが我々の心の臓。血液は赤いので『ReD』と命名しましたが、もうひとつ理由があります。我々としては、VITALTECHの技術は他に類を見ず、日本にとどまることなく、世界で戦える。世界の人を、血行促進によって健康にできると思っています。

そのためには、まず国内での成功が必須ですが、世界進出を想定したとき、やはり日本の企業として日の丸を背負っていたい……という気概を込めました。日本国旗の“赤”色も由来のひとつになっています」



まさか日の丸から着想を得ていたとは！ 今後のさらなる発展に期待したい（編集部撮影）

リーズナブルな価格設定、なぜ実現？

冒頭でも紹介した価格の話に戻ると、『ReD』の半袖インナーは3960円。競合他社（『BAKUNE』）を見てみると5390円。半袖のスウェット上下は『ReD』が1万3200円であるのに対し、競合他社は2万3980円など。改めて、『ReD』の圧倒的リーズナブルさに驚く。

「やっぱり、なかなかインナーに高額は出せない。そんななかで我々は“この商品、いくらだったら買ってもらえますか？”という調査を何百人単位で行ったんです。女性が1万円、男性は渋い方だと5000円台という回答が多いなかで“このインナーは3960円です”と最後に伝えると、みなさん驚かれ、“それなら買う”と言ってくださり、我々の価格付けは間違っていないと感じました。

何よりインナーですから、1枚買えばいいというものではない。やっぱり洗い替えを含め3枚くらいは必要です。そこで、10代〜80代の“マス”にも手が届く価格にこだわりました」

とはいえ、研究開発費などはたっぷりかかっているはずでは？

「もちろんです。研究開発費や人件費など。さらには積極的なCM展開にも莫大なお金をかけていますが、この販売価格は先行投資です（笑）。

洗い替え用を合わせてみなさんがお持ちのインナーが10枚ほどだとして、まずはそのうちの5枚を『ReD』にしてもらえたら、という思いはあります。『ReD』は発熱する商品ではありませんので、肌の水分が奪われて乾燥することがないという点も他社にはない強みです」

“代理購買”も多数、売り上げはいかに

『ReD』が7月10日にローンチされて、約4カ月。オンラインサイトをのぞくといくつかのアイテムが欠品していて、それを詫びる文言も掲載されている。また、東京・渋谷の商業施設『ヒカリエ』内にある店舗に足を運んだ際には、平日にもかかわらず常時5〜10人強の客が出入りしていたうえ、やはり欠品中で入荷のメドがたっていない商品も複数あった。

「人気商品は、やっぱりインナーウェア。そして女性の購入比率が高いのですが、実は売り上げ数でいうとメンズ商品のほうが多いんです。何が起きているのかというと、代理購買。奥様が旦那さんの健康を考えて、買ってあげているようです。わが家もそうなのですが、多くの家庭では奥様がお財布のひもを握っていらっしゃる。旦那さんの物は、奥様と子どもの後になる傾向はやっぱりあるようで（笑）。

にもかかわらず、“夫の分も”とお買い求めいただけているのは、やはり機能に加えて、価格にあると思っています。あと、パジャマもよく売れています。やはり、“リカバリーウェア＝パジャマ”というイメージはまだまだ根強いようですね」

初月の22日間で、累計出荷数は10万枚を突破。MTGとしては新規市場のため、緻密な売り上げ計画は立てなかったそうだが、

「“欠品が出ている”ということが、答えだと思っています。製造が追いつかず、お客様には申し訳ないですが、おかげさまで想定以上の売れ行きです。基本的には日中はインナー、夜間はパジャマの着用がオススメ。夏であればインナーTシャツで就寝していただくのもいいと思います。逆に、冬はインナーシャツの上にパジャマを着ていただくと、効果はWで発揮されます」



パジャマやクールネック半袖、テーパードパンツなど、さまざまなラインナップが（編集部撮影）

『ReD』は販路にも特徴がある。一般医療機器であるがゆえに、病院や調剤薬局などにも着目。1000以上の病院内のショップで販売されている。

「やはり、医療の最高峰は病院ですので、入院患者さんはもちろん、328万人以上いるという医療従事者の方にもご利用いただきたいと考えて販路を開拓したんです。もちろん、治療目的ではありません。当社の従来商品は、病院内ショップでの取り扱い実績はありませんので、愚直にアポイントを取り、エビデンスを提示し、理解をしてもらったうえで取り扱っていただくお願いを繰り返しました。正直、めちゃくちゃ大変でした」

さらには整体整骨院やスポーツジム、調剤薬局やドラッグストアでも同様の働きかけをしたという。

「それとはまったく別の販路としては、当社の『ReFa』や『SIXPAD』を取り扱っていただいている家電量販店さんです。ビックカメラさんでは30店舗以上で展開していただいています」

“リカバリーウェア＝『ReD』”の未来を築きたい

スタートダッシュで多くの消費者のハートをキャッチした『ReD』だが、今後をどう見据えているのだろうか？

「今年11月5日には新商品を発売します。やはり血行促進といえば、つま先から。なので、靴下です。レッド、ホワイト、ブラック、グレー、ネイビーの5色展開で、1足1980円。クリスマスギフトとしても、お選びいただけると思います。

そして当然、ロングのTシャツやレギンスなども開発しますし、機能性と肌触りのよさにこだわった100％オーガニックコットンのパジャマの発売も予定しています」

秋冬に向けて男性用、女性用ともにあらゆる強化を図っていくという。



売り場には「ギフトラッピングも承っております」という看板も（編集部撮影）

「VITALTECHという独自繊維があるので、商品展開は限りなく広げていけると考えています。『ReFa』や『SIXPAD』と比べたら、まだまだ『ReD』はひよっこですので、たくさんの方々に愛用してもらうことで、“リカバリーウェア＝『ReD』”という認識を築き上げていくことを目指します。

同時に競合他社さんと切磋琢磨しながら、より良い商品を世に送り出せるように。それが、消費者のみなさんに対しての還元になりますから。業界全体を、まじめに正しく発展させていきたいと考えています」

（池谷 百合子 ： フリーライター）