◇東京六大学野球・第7週第1日 明大3―1立大（2025年10月25日 神宮）

1回戦2試合が行われ、優勝を決めている明大は3―1で立大を破り開幕9連勝。29年ぶり2度目の10戦全勝に王手をかけた。ロッテからドラフト2位指名を受けた毛利海大投手（4年）は6回4安打無失点でリーグトップの4勝目を挙げた。

雨が降り続く悪条件下でも毛利は冷静に投げ続けた。5回に連打で招いた無死一、二塁のピンチも今春の3冠王・山形以下3人をしっかり抑え込んだ。「条件は立教も同じ。自分の力を出せば抑えられると思って投げました」と6回4安打無失点、7奪三振。6回に、打線が3点を奪ってリーグトップの4勝目が付いた。最終学年で春秋通じて10勝無敗はエースの証明だ。

防御率1・13も現時点でトップに立った。ベストナインも獲得すれば春に続いて「投手3冠」も見えてくる。

ロッテから2位指名を受け「見たことないくらいお祝いのLINEがきました。やっと昨夜くらいに返信を打ち返せた」と周囲の期待は大きい。「指名はうれしかったけど、立教戦が残っていたのでもう一度相手のデータを見返して頭に入れました」と目の前の一戦に集中した。

「毛利がしっかり試合をつくってくれた。先に点を与えなかったので、うちのペースで試合ができた」と戸塚俊美監督は左腕を絶賛した。チームは96年秋以来、29年ぶり2度目の10戦全勝に王手。「ここまで来たらやりたいです」と毛利は偉業に意欲を見せる。2回戦もベンチに入りスタンバイ。全員一丸で勝利を目指す。（落合 紳哉）