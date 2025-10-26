読書離れが深刻だと言われるが、きっかけがあれば本を読みたいと思っている人は多いはずだ。

日常の慌ただしさを少しだけ忘れ、本を手に取る時間を作ってはどうだろう。

「秋の読書推進月間」が始まった。読売新聞社の世論調査では、１か月間に１冊も本を読まなかった人が５４％だった一方、本をもっと読みたいと思っている人も７２％に上った。読まない理由の最多は「時間がなかった」だった。

仕事や家事、育児に追われていると、どうしても本を読むのが難しくなる。ついついスマートフォンを見てしまうことも多いだろう。読書の時間は、意識的に確保する必要がありそうだ。

仕事や家事の合間の短い空き時間に、短編小説や詩を読むのもいい。１日の中で本を読む時間帯を決めておく手もある。１冊との思わぬ出会いが、その後の人生に大きな影響を与えることもある。

ノーベル生理学・医学賞に決まった坂口志文さんは高校時代、ナチス・ドイツの強制収容所を描いた『夜と霧』を愛読した。

化学賞の北川進さんは、日本人初のノーベル賞受賞者、湯川秀樹さんの著書『天才の世界』から影響を受けたという。

本に親しんで教養を深めたことが、世界的な業績を上げる基礎になったと言えよう。

戦後８０年の今年、戦争体験者の記事にも、活字への渇望が書かれていた。漫画家の水木しげるさんは、出征の際、文豪ゲーテの言行録を持参したそうだ。『万葉集』を携えて、戦場に向かった兵士も多かったという。

先人の思索や和歌に詠まれた純粋な心情に触れて、心の平静を保とうとしたのだろう。何を読めばいいか迷う時、古典を手にしてみてはどうか。時代を超えて読み継がれてきた安心感があり、多くは手頃な文庫本になっている。

問題は、そうした本との出会いの場になる書店が減っていることだ。書店が一つもない自治体が増え続け、８月末には４９８市町村に上った。特に地方で深刻だ。

今年の読書月間には、地域ゆかりの作家や作品に焦点を当てたイベントなどが各地で行われる。地域の文化拠点である書店を守っていかねばならない。

最近は、大手チェーンに属さない「独立系書店」が注目されている。経営者が選書に工夫を凝らしたり、カフェやギャラリーを併設したりして、個性を競っている。書店そのものの魅力を高める取り組みも欠かせない。