東南アジア各国は、経済成長が著しい。

とはいえ自由貿易体制が脅かされて、法の支配が揺らいでいる現状に苦慮している国も多い。

日本は各国との協力を一段と深め、国際秩序の維持に努めていくことが重要だ。

高市首相が、今日からマレーシアで開かれる東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）関連首脳会議に出席する。首相にとって、就任後初の外国訪問である。

首相は現地で、日ＡＳＥＡＮ首脳会議に出席するほか、数か国と首脳会談を行う予定だ。「自由で開かれたインド太平洋」の構想を推進する考えを伝えるという。

南シナ海では、中国が人工島を造成するなど軍事拠点化を進めている。最近は特に中国海警局の船がフィリピン船への衝突を繰り返すなど、緊張が高まっている。

中国の覇権的な活動は、地域を不安定化させるだけだ。

南シナ海は、日本にとっても重要な海上交通路である。日比間では、日本の中古の護衛艦を輸出する案が浮上している。輸出を実現し、防衛協力を深めたい。

日本とＡＳＥＡＮは、交流が始まって５０年にあたる２０２３年、「対等なパートナー」として協力を深めることを確認した。

その後、日本とベトナムの間で官民による脱炭素の事業が始まった。これらの取り組みを広げ、互恵的な関係を築いていきたい。

トランプ米大統領はインドネシアやフィリピン、ベトナムなどに高関税を課している。

これに対し中国の習近平国家主席は、ＡＳＥＡＮ各国を訪問し、援助を強化している。中国の影響力を強める狙いだろう。

首相はＡＳＥＡＮ各国に対し、自由貿易や海洋秩序の維持の重要性を粘り強く訴え、地域の安定を主導していかねばならない。

トランプ大統領があす来日するため、首相がそれに備え、会議の閉幕を待たずにマレーシアを出発するのは残念だ。

長期政権を担った安倍元首相は、国際会議を重視した。会議に出席すれば、各国首脳との会談の機会が生まれるためだ。実際、国際社会で存在感が高まるにつれ、豪州やインド、イランなど多くの国が会談を求めてきたという。

現在、そうした外交の蓄積が生かされているとは言いがたい。

高市首相が「日本外交を取り戻す」と言うなら、各国の首脳と信頼関係を築き、平和の回復や紛争後の復興などに積極的に関与していく必要がある。