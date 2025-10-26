川崎市長選挙のポスター掲示場（資料写真）

任期満了に伴う川崎市長選が２６日、投開票される。立候補しているのは届け出順に、会社員の新人・國谷涼太氏（２５）、政治団体役員の新人・野末明美氏（６０）＝共産党推薦、プログラマーの新人・宮部龍彦氏（４６）、現職の福田紀彦氏（５３）、元川崎市議の新人・山田瑛理氏（４２）、清掃員の新人・関口実氏（６７）。宮部氏は諸派で、その他の５人は無所属。

投票は午前７時から午後８時まで市内１６４カ所で、開票は午後９時から各区１カ所の計７カ所で行われる。選管確定は２７日午前０時ごろの見通し。

また、同市川崎区の市議補欠選挙（欠員１）も２６日に投開票される。届け出順に、共産党公認で政党役員の元職・片柳進氏（４８）、立憲民主党公認で元衆院議員秘書の新人・成田絵麻氏（３５）、社民党公認で政党役員の新人・吉岡太郎氏（２７）、自民党公認で元衆院議員秘書の新人・菅谷英彦氏（４７）、日本維新の会公認で元衆院議員秘書の新人・和合大樹氏（２５）が立候補している。

１６日現在の市長選の有権者数は１２７万９９５２人（男６４万５１２１人、女６３万４８３１人）。また同日現在の市議補選の有権者数は１８万９４３８人（男１０万３８６７人、女８万５５７１人）。