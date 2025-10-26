タレント小堺一機（69）が、30、31日に東京・丸の内のコットンクラブで「Kazuki Kosakai Sing，Sing，Sing＆Talk!!」を開催する。

スタンダードナンバーから昭和歌謡、オリジナルソングまで歌って、まねして、タップを踏んで笑わせる70分間を2日間で4公演。1977年（昭52）にTBS「銀座NOW！」の素人コメディアン道場の第17代チャンピオンに輝いた。公演への思い、そして芸能界での軌跡について聞いた。【小谷野俊哉】

◇◇ ◇◇

テレビ界も規制が多くなって“優等生”ばかりになって来た。

「昔のテレビって、変な人がプロデューサーでいるんですよ。そういう人がバラエティー作ってたりするんです。いわゆる“いいとこの不良”なんですよ。実家はいいんだけど、本人はとんでもなかったりするんです。そういう人が『客は見るプロだぞ』って言ってました。僕が『素人コメディアン道場』でチャンピオンなった、TBSの『ぎんざNOW！』は、あのキャロルがほぼレギュラーですよ。永ちゃん（矢沢永吉）がレギュラーだったんですよ」

30、31日の「Kazuki Kosakai Sing，Sing，Sing＆Talk!!」の会場は、東京・丸の内のコットンクラブ。

「支配人の方が、初めて買ったレコードが『WITH』だった、って言ってくださいました。他にもコサキンリスナーが結構、偉くなっている人がいるんですよ。お医者さんだったり、弁護士やってたりとかね。こっちが成長してないのに、すごいんですよ」

ウイットに富んだ歌としゃべりで楽しませる70分。

「メドレーなんかも入れれば10曲ぐらいになります。メドレーはいろんな曲を歌って、ちゃんとフルで歌うのは5曲ぐらいかな。去年やった時にどうしようかなと考えていたら、今はランダムで配信で音楽が流れて来るじゃないですか。その時に『港のヨーコ・ヨコハマ・ヨコスカ』がかかってたんです。これだと思って。最初は普通に宇崎竜童さんで歌って、2番から田中邦衛さんなって…みたいな感じでね。あとは自分の歌もあるし、タップとか踏みたいんでスタンダードみたいなものもやります」

大人のお客さまに向けた“Z世代のネタ”も考えている。

「Z世代のために、すぐ終わる歌とかね。今の人はイントロも待てないって聞きます。最近の曲ってイントロがない曲多いですよね。五輪真弓さんの『恋人よ』ってイントロが40秒ぐらいあるんです。沢田さんの『勝手にしやがれ』なんて、イントロがいいじゃないですか。なかなか生でね、こうこういうものをやれないですからね。やっぱりライブはいいですよね。やっぱり人間はそういうものが欲しいんですよ。コロナ禍以降は、本当に感じます。あの一体感が、非常に楽しいです」

ものまねのレパートリーは300人以上に及ぶ。

「今は個性がなくなって、マネしにくい人が増えちゃった。今だと『そんな癖のあるしゃべり方はダメだよ』って言われちゃうかもしれない。おかしなもんで、今は個性があってもいいんだよと言われてるけど、個性がなくなっている。だから今、俳優さんのものまねって、なかなかわけじゃないですか。昔は皆さん、俳優さんのセリフのまねっていうのがね。高倉健さん、小林旭さんとかね」

（終わり）

▼「Kazuki Kosakai Sing，Sing，Sing＆Talk!!」 東京・丸の内「コットンクラブ」。10月30、31日に午後6時開演と午後8時30分開演の全4公演。（https://www.cottonclubjapan.co.jp/jp/sp/artists/kosakaikazuki/)

◆小堺一機（こさかい・かずき）1956年（昭31）1月3日、千葉県生まれ。77年5月TBS「ぎんざNOW！」の素人コメディアン道場第17代チャンピオン。専大卒業後、79年4月に勝新太郎主宰の「勝アカデミー」に1期生として入学、日本テレビ系「紅白歌のベストテン」の前説を務める。80年3月浅井企画所属。80年4月〜81年3月「紅白歌のベストテン」。81〜86年日本テレビ系「ザ・トップテン」。81年映画「の・ようなもの」。82〜86年テレビ朝日系「欽ちゃんのどこまでやるの！」。84年10月〜90年（平2）12月フジテレビ系「ライオンのいただきます／−−2」。91年1月〜16年3月フジテレビ系「ライオンのごきげんよう」。81〜09、20年TBSラジオ「コサキン」シリーズ。86年TBS系「痛快！OL通り」。89〜90年日本テレビ系「さんま・一機のイッチョカミでやんす」。93年日本テレビ系「ゴールデンボーイズ」。13年NHK大河「八重の桜」。06年からJFN系「小堺一機のおうちで〜CINEMA〜」パーソナリティー。165センチ。血液型A。