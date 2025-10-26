ボクシングの元世界２階級制覇王者・亀田大毅氏が自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで注目のビッグマッチの行方を占った。

ＷＢＣ世界バンタム級王座決定戦（１１月２４日、トヨタアリーナ東京）で、同級１位・那須川天心（帝拳）と同級２位・井上拓真（大橋）が激突。大毅氏は「（予想が）今年一番の難しいカード」と前置きした上で「玄人好みの試合になるのは必至。正直、素人の方が見て、すごい分かりにくい試合になると思う。なんでかと言うと、判定決着になる可能性が高いから」と展開を予測した。

大毅氏は「（力は）五分五分です。ここで何が勝敗を分けるのかと言いますと、経験値。拓真選手が持っていくと思う。（ポイントを）きわどく取っていく。世界戦を何回やりました？ 天心選手はゼロ。拓真選手は戦ってきている相手が違う。それが、この試合に大きく出る」と拓真優位の見方を示す。

一方で、天心については「天心選手のいいところって、オーバーなパンチを打てるところ。拓真選手は全体的にまとまって、コンパクト。天心選手は大きな見栄えのいいパンチを打つ。拓真選手が警戒しすぎて（ポイントを）持っていかれるパターン。天心選手が勝つパターンも全然ある」と指摘した。

その上で「拓真選手が１１６―１１２、１１５―１１３、１１４―１１４の２―０」「きわどいラウンド、１ラウンドの取り方、世界戦のキャリアの差。これで拓真選手が勝つと思う」と勝敗をズバリ予想した。