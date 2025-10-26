◆プロボクシング▽日本バンタム級８回戦 伊藤千飛（ＴＫＯ ２回１分４８秒）リカルド・スエノ（２５日・エディオンアリーナ大阪第２競技場）

圧巻のＴＫＯ劇だった。ＷＢＯアジアパシフィックバンタム級２位・伊藤千飛（２０）が、フィリピン同級９位リカルド・スエノ（３１）とのノンタイトル戦で２回、左フックで最初のダウンをゲット。立ち上がった相手を今度は右ボディーブローで倒した。レフェリーがカウント途中でＴＫＯを宣告。２連続ＫＯ勝利でデビュー５連勝（４ＫＯ）とした若武者は「思ったより相手が引き気味で、自分から倒しにいきました」と笑顔だ。

４人きょうだい２番目の長男で、父・陽二さん（５２）は元キックボクサー、姉・柚姫（ゆずき、２２）は競輪選手、妹・菜の花（なのか、１７）は格闘家。母も学生時代に剣道部、末っ子の中３妹も陸上選手とアスリート一家だ。「妹が今度、ＲＩＺＩＮでデビューしますので応援お願いします」と１１月３日に神戸で初陣に臨む菜の花のＰＲもした兄。自身の今後は「まずアジアの王座を取る」。きょうだいで切磋琢磨し、世界への階段を上る。（田村 龍一）

◆伊藤 千飛（いとう・せんと）２００５年６月２５日、兵庫・伊丹市生まれ。２０歳。父の影響で幼少からキックボクシングを始め、２００戦を経験。ボクシングに転向後、アマ戦績は２０勝（４ＫＯ）１敗。２４年４月、真正ジムからプロデビュー。身長１６８センチの右ボクサーファイター。