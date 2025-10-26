◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第１戦 ソフトバンク１―２阪神（２５日・みずほＰａｙＰａｙ）

「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５」がみずほペイペイドームで開幕した。阪神（セ・リーグ１位）が、ソフトバンク（パ・リーグ１位）に逆転勝ち。１点を追う６回に森下の内野ゴロで同点に追いつき、佐藤輝明外野手（２６）のシリーズ初適時打となる二塁打で勝ち越した。先発・村上頌樹投手（２７）は７回６安打１失点で、２３年のシリーズ開幕戦に続く白星。チームは日本シリーズ（Ｓ）の敵地・福岡でのホークス戦の連敗を７で止め、初勝利を挙げた。

獲物が飛び込んできた。阪神・佐藤輝は、外角低めのチェンジアップが大好物だ。右中間に弾んだ打球で二塁を陥れると、何度も両手を叩いた。「チャンスで回してもらったので、しっかり打ち返すことができて良かった。いい形で、いいところに落ちてくれた」。誇らしげに胸を張った。

主役の出番は、森下の遊ゴロで追いついた直後の６回１死三塁だった。有原の４球目、３ボールから一球で仕留めた。待望の勝ち越し打だ。「１点が入ったので、次の１点を取りたかった。チームとして複数得点できて良かった」。３打席目でやってきた、わずかな隙を突いた。猛虎の４番はチャンスを逃さなかった。

ＣＳ最終ステージの３試合１１得点のうち、クリーンアップが１０打点を叩き出した。日本Ｓでもその流れは止まらず「いい攻撃ができた」と胸を張った。頂上決戦では初の適時打が、試合を決めた。敵地・福岡でホークスとの日本Ｓは０３年から７戦全敗だったが、負の歴史に終止符を打った。

１５年前は同じ福岡で“脇役”を選んだ。小学６年の１０年１２月、タイガースジュニアに選出。当時のヤフーＤ（現みずほペイペイ）でＮＰＢジュニアトーナメントでベンチ入りメンバーだったが、三塁コーチャーを務めていた。理由は右肘痛。何度、周囲に勧められても完治を最優先に考え、出場を拒んだ。１１歳で将来を見据えて、自身が下した決断。同じタテジマで、まばゆい輝きを放った。

日本Ｓで敵地での初戦に勝ったチームは、これで３３度目。過去３２度のうち、２３年の阪神など２３度優勝しており、優勝確率は７２％だ。８５年、２３年の過去２度の日本一は、いずれも敵地開幕で初戦をモノにしている。大きすぎる白星スタートに「いいんじゃないですか。またしっかり準備して頑張りたい」と言葉に力を込めた。ポストシーズンはここまで無傷の４連勝。勢いそのままに、頂点まで駆け上がる。（直川 響）

▼Ｔ４番初戦Ｖ打は２人目 初戦の勝利打点は４番の佐藤輝。阪神の４番打者の決勝打は、６４年〈３〉戦の遠井吾郎、８５年〈５〉戦の掛布雅之、０３年〈５〉戦桧山進次郎、１４年〈１〉戦ゴメス、２３年〈４〉戦大山に次いで６人目。初戦にＶ打はゴメスに次いで２人目だ。