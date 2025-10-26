巨人のリチャード内野手（２６）が２５日、“岡本ロス”を乗り越えて真のレギュラーへと成長し、恩返しすることを誓った。２２日に岡本和真内野手（２９）が、ポスティングシステムを利用してのメジャー挑戦を発表。５月にトレードで加入後、グラウンド内外で支えてくれた主砲に「マジで精神安定剤でした」と感謝。今季は１１本塁打を放ち、球団では岡本を除くと１９年の坂本以来の３０本塁打が期待される大砲候補は、「恩を岡本さんに返していけたら」と飛躍を期した。

リチャードにとって、３歳年上の岡本はチームメート、先輩を超えた存在だった。５月にソフトバンクからトレードで加入すると、同じ右の長距離砲という共通点がある主砲に公私でお世話になった。メジャー挑戦する“恩人”への感謝は尽きない。

「僕のことをすごく早い段階で理解してくれていたんですよ。『お前は考えすぎるところがあるな』みたいな。あの人がぽんっと横にいてくれたら大丈夫。なんか大丈夫だ、という気持ちになれる。マジで精神安定剤でした」

グラウンド内外で“気遣い”に支えられてきた。一流打者でも７割は凡退するように「野球は失敗のスポーツ」と言われる。課題と向き合うことは大切だが、考えすぎてしまうことが結果に及ぼす悪影響を巨人の４番打者から学んだ。リチャードは言う。

「（野球について）しゃべった時に、あえて野球以外の話をしてくれたり、技術の話で深くいき過ぎた時には元に戻してくれた。気遣いも感じていましたし、とにかく私生活でもめちゃくちゃお世話になっていた」

巨人加入後は夏場以降にレギュラーに定着し、７７試合に出場して打率２割１分１厘、１１本塁打、３９打点をマーク。成長を支えてくれた岡本の教えを胸に、来季は真のレギュラーへと飛躍することが恩返しになる。

「さびしいですけれど、良いものはいっぱい教えてもらった。向こう（岡本）は恩返しとか思わないタイプだと思うんですけど、僕からすれば恩がいっぱいある。しっかり（教えを）ものにして、お世話になった恩を岡本さんに返していけたら」

この日は休養日だったみやざきフェニックス・リーグでは苦手意識のある左投手対策を進めるなど、課題と向き合う日々が続く。岡本を除くと、巨人の３０本塁打は１９年の坂本が最後。通算２４８本塁打の４番が抜けるとなれば、長打力のある右打者の台頭が覇権奪回に向けて不可欠だ。一、三塁を守れるリチャードへの期待は今年以上に大きい。

「巨人は新しい環境なので、期待を感じる前にがむしゃらにやって結果が出せたらこっちの勝ちだと思う。意図的に（期待を）感じないようにして、やるべきことをやりたい」

「僕としてはかなり痛手」と予想される“岡本ロス”も乗り越えて、海の向こうまで届く飛躍を果たしてみせる。（小島 和之）