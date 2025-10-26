タレント東野幸治（58）が24日夜放送のABCラジオ「東野幸治のホンモノラジオ」（金曜深夜1時）に出演。Netflixで制作される映画「This is I」への出演に期待した。

来年2月に世界独占配信される予定の同作は、タレントはるな愛の半生と、はるなの性別適合手術を執刀した実在の医師との出会いを描く、実話を基にしたストーリー。はるなの役を、オーディションで選ばれた18歳の望月春希が演じることになっている。

東野は同作の映画化に言及し、「もしかしたら俺、出るチャンスあるんですよ」と切り出した。

落語家の桂三度（56）が「どういうことですか？」と聞くと、東野は「あらびき団」と即答した。

「あらびき団」は、TBS系で2007年から2011年までレギュラー放送され、その後は単発の特番として放送されているネタ番組で、東野とタレント藤井隆がMCを務めている。

はるなは、同番組に出演して歌手松浦亜弥のモノマネ“エアあやや”を披露。これがブレークのきっかけとなっていた。

東野は、同番組について「だいぶ（はるなの）スターになっていく転換期やから」と話し、「『あらびき団』でスターになっている時の（場面で）、それを実家の人とか、知り合いの人とかが見ている時に、『あ、愛ちゃんや！』って言うシーンのモニターの中に…」と、劇中のテレビ画面への登場に期待。

「いま台本を書いている脚本家、もしくはプロデューサー、監督、ディレクター。俺と藤井くん、スタンバイできてますんで」と呼びかけ、「ホンマお願いします。スケジュール、いつでも言ってください。すぐ行きますから」とアピールしていた。