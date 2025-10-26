◇女子ゴルフツアー NOBUTA GROUPマスターズGCレディース第3日（2025年10月25日 兵庫県・マスターズGC＝6562ヤード、パー72）

メルセデスランク1位の佐久間朱莉（22＝大東建託）が初日からの首位を守り、完全優勝での今季4勝目に王手をかけた。9バーディー、1ボギーで、コース記録に1打差と迫る64をマーク。通算20アンダーとし、3日間開催だった13年に横峯さくらが樹立した54ホールの大会記録12アンダーを大幅更新した。2位とは8打差。優勝すれば初の年間女王へまた一歩前進し、シーズン獲得賞金は史上7人目の2億円の大台に大きく近づく。

今年の主役が異次元のゴルフで実力を示した。佐久間は絶好調のショットを生かし、コースレコードの63にあと1打に迫る好スコア。2位と8打差とし、今季4勝目へ独り旅の様相にも「スコアより、一打をどう打つかに集中した」と涼しい顔だった。

バーディーラッシュの幕開けは1番パー5。第3打は奥からスピンバックしカップの縁で止まった。イーグルは逃したが、バーディー発進で勢いづくと5番からは5連続バーディー。後半も伸ばし、54ホールの大会記録12アンダーを大幅に上回り、14年に大山志保がマークした72ホールの大会記録19アンダーを早くもクリアした。

悔やまれるのは17番パー3のティーショット。バンカーに入れて今大会初ボギー。この一打が響きツアー自己最少、大会コースレコードの63に届かなかった。それでも「17番は凄く悔しい。5Iのショットをミスしたので5Iを練習します」と前向きだ。

勝てば今季4勝目。メルセデスランク2位で今大会欠場の神谷との差を約541ポイントに広げ、初の年間女王にも前進する。今季獲得賞金は約1億9584万円となり、史上7人目のシーズン2億円超えもあと一歩と迫る。埼玉で実家住まいの22歳は、賞金の使い道を聞かれ「一人暮らししたいな」とつぶやき、最終日へ向け「毎日4つ（アンダー）という目標に向かって明日も伸ばしたい」と慢心することなく、練習場へ向かった。