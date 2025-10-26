【My ラッキー チャーム】ツアー4勝の河本結（27＝RICOH）のトレードマークは色鮮やかなリボンだ。中学時代、母・美由紀さんから「名前が“結”だし、リボンで髪を結えば可愛いからいいんじゃない」と言われたのがきっかけで使うようになり、試合だけでなくプライベートのラウンドでもリボンで髪を束ねている。

全部で19色をそろえており、大会中はウエアに合わせ日ごとに違う色のリボンを選択。「色にはこだわる。青でも薄いものと濃いものがある。毎年ウエアをカラーチェンジするので、それに合わせて増えるんです」と明かす。

「私はゴルフを通して幸せを届けたい。リボンを替えたりピアスを替えたり、目でも女子ゴルフを楽しんでもらいたい」。リボンもプロ意識の証。この日は青いリボンで67をマークし4位まで順位を上げた。「少しでも（佐久間）朱莉ちゃんに近づきたい。関西のギャラリーさんにいいプレーを届けたい」。最終日もリボンを風になびかせて華麗なゴルフを披露する。

◇河本 結（かわもと・ゆい）1998年（平10）8月29日生まれ、松山市出身の27歳。日体大卒。18年プロテスト合格。19年アクサ・レディースでツアー初優勝。今年10月のスタンレー・レディースホンダで4勝目。1メートル63、58キロ。