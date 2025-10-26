[10.25 プレミアリーグ第9節](Gtech Community Stadium)

※28:00開始

<出場メンバー>

[ブレントフォード]

先発

GK 1 クィービーン・ケレハー

DF 4 セップ・ファン・デン・ベルフ

DF 20 クリストフェル・アイェル

DF 22 ネイサン・コリンズ

DF 33 マイケル・カヨデ

MF 6 ジョーダン・ヘンダーソン

MF 7 ケビン・シャーデ

MF 18 イェホル・ヤルモリュク

MF 19 ダンゴ・ワッタラ

MF 24 ミッケル・ダムスゴーア

FW 9 イゴーリ・チアゴ

控え

GK 12 ハウコン・バルディマルソン

DF 3 リコ・ヘンリー

DF 5 イーサン・ピノック

MF 8 マティアス・イェンセン

MF 14 ファビオ・カルバーリョ

MF 15 フランク・オニェカ

MF 27 ビタリー・ヤネルト

FW 11 リース・ネルソン

FW 23 キーン・ルイス・ポッター

監督

アンドリュースキース・ジョセフ

[リバプール]

先発

GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ

DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク

DF 5 イブラヒマ・コナテ

DF 6 ミロシュ・ケルケズ

DF 12 コナー・ブラッドリー

MF 7 フロリアン・ビルツ

MF 8 ドミニク・ショボスライ

MF 11 モハメド・サラー

MF 17 カーティス・ジョーンズ

MF 18 コーディ・ガクポ

FW 22 ウーゴ・エキティケ

控え

GK 28 フレディ・ウッドマン

DF 2 ジョー・ゴメス

DF 26 アンドリュー・ロバートソン

MF 3 遠藤航

MF 10 アレクシス・マック・アリスター

MF 42 トレイ・ナイオニ

MF 68 K. Morrison

FW 14 フェデリコ・キエーザ

FW 73 リオ・ングモハ

監督

アルネ・スロット

