ブレントフォードvsリバプール スタメン発表
[10.25 プレミアリーグ第9節](Gtech Community Stadium)
※28:00開始
<出場メンバー>
[ブレントフォード]
先発
GK 1 クィービーン・ケレハー
DF 4 セップ・ファン・デン・ベルフ
DF 20 クリストフェル・アイェル
DF 22 ネイサン・コリンズ
DF 33 マイケル・カヨデ
MF 6 ジョーダン・ヘンダーソン
MF 7 ケビン・シャーデ
MF 18 イェホル・ヤルモリュク
MF 19 ダンゴ・ワッタラ
MF 24 ミッケル・ダムスゴーア
FW 9 イゴーリ・チアゴ
控え
GK 12 ハウコン・バルディマルソン
DF 3 リコ・ヘンリー
DF 5 イーサン・ピノック
MF 8 マティアス・イェンセン
MF 14 ファビオ・カルバーリョ
MF 15 フランク・オニェカ
MF 27 ビタリー・ヤネルト
FW 11 リース・ネルソン
FW 23 キーン・ルイス・ポッター
監督
アンドリュースキース・ジョセフ
[リバプール]
先発
GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 6 ミロシュ・ケルケズ
DF 12 コナー・ブラッドリー
MF 7 フロリアン・ビルツ
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 11 モハメド・サラー
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 18 コーディ・ガクポ
FW 22 ウーゴ・エキティケ
控え
GK 28 フレディ・ウッドマン
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
MF 3 遠藤航
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 42 トレイ・ナイオニ
MF 68 K. Morrison
FW 14 フェデリコ・キエーザ
FW 73 リオ・ングモハ
監督
アルネ・スロット
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
