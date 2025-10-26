ボートレース津のSG「第72回ボートレースダービー」は最終日、いよいよ優勝戦を迎える。

進入から一瞬も気は抜けない。赤岩が前付けに動くし、他4艇も簡単に赤岩を入れないだろう。オールスローもある。もちろん末永がインを死守。勇気を振り絞ってスタートを踏み込めればニュースターが誕生する。地元SG初Vが懸かる新田は一発を狙ったこん身の捲り差しが勝負手か。茅原がカドから剛腕を繰り出して割って入る。渡辺もSG初優出。落ち着いて差すことが好結果につながる。桐生、赤岩はスローの外コースではさすがに厳しい。

＜1＞末永和也 本番前は緊張して焦ったけど、しっかりと回れて良かった。舟足はバランスが取れていて、ターン回りも良くて上位。SG取るのは夢ですね。

＜2＞渡辺浩司 スタートは全速じゃなかったけど、内が深い分だけ捲れた。自分がタイム出ているんだから上位かな。スタートはしっかり見えている。

＜3＞新田雄史 優勝戦で足は一番弱いけど、ターンの感じは良い部類になった。赤岩さんがスローなので、自分もスローからいく。

＜4＞茅原悠紀 出足型。伸びは節間で競った感じは北山選手より劣るけど、他とは変わらない。スタートで失敗は許されない立場なので集中する。

＜5＞桐生順平 操縦性の違和感はまだある。伸びでは下がることがないし、良い方なのかな。

＜6＞赤岩善生 伸び型から手前にもってこられた。行き足が良くて自分好み。進入はみんな警戒しているだろうけど、自分の仕事をするだけ。