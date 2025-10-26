ºäËÜ¾»¹Ô¼ç±é¡Ö¤ë¤Ä¤Ü The Crucible¡×¾å±é·èÄê Á°ÅÄ°¡µ¨¡¦¾¾ºêÍ´²ð¡¦Âí¼·³¤¤é¤â½Ð±é¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/26¡ÛºäËÜ¾»¹Ô¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡Ø¤ë¤Ä¤Ü The Crucible¡Ù¤Î¾å±é¤¬·èÄê¡£2026Ç¯3·î14Æü¡Á3·î29Æü¤ËÅìµþ·Ý½Ñ·à¾ì¥×¥ì¥¤¥Ï¥¦¥¹¤Ë¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¡¢Ê¼¸Ë¡¢Ë¶¶¤È½ä±é¤¹¤ë¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¡Ø¥»¡¼¥ë¥¹¥Þ¥ó¤Î»à¡Ù¡Ø¶¶¤«¤é¤ÎÄ¯¤á¡Ù¤Ê¤É¡¢º£¤Ê¤ªÀ¤³¦Ãæ¤Ç¿Íµ¤¤Î¹â¤¤·àºî²È¥¢¡¼¥µ¡¼¡¦¥ß¥é¡¼¤ÎÂåÉ½ºî¡£1953Ç¯¤Ë¤Ï¥È¥Ë¡¼¾Þ ±é·àºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢°ÊÍè³Æ¹ñ¤Ç¾å±é¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜºî¤Ç¤Ï1692Ç¯¤Ë¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä½£¥»¥¤¥é¥à¤Ç¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤¤¿Ëâ½÷ºÛÈ½¤òÂêºà¤Ë¡¢½¸ÃÄ¿´Íý¤Î¶²¤í¤·¤µ¤ä¿Í´Ö¤ÎÂº¸·¤È¶ò¤«¤µ¤òÉÁ¤¯¡£ÍßË¾¤ÈÉÔ°Â¤¬±²´¬¤¡¢¿Í¡¹¤Î´Ö¤Ëµ¿¿´°Åµ´¤¬¹¤¬¤ê¡¢½¸ÃÄ¿´Íý¤¬Ç®¤ËÉâ¤«¤µ¤ì¤Æ¡Ö¤ë¤Ä¤Ü¡×¤È²½¤¹ÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¤¤¿¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë»ä¤¿¤Á¤ËÂç¤¤ÊÌäÂê¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤ë¡£
¤³¤ÎºîÉÊ¤ËÄ©¤à¤Î¤Ï¡¢¡ØOslo¡Ê¥ª¥¹¥í¡Ë¡Ù¡Ø¿¹ ¥Õ¥©¥ì¡Ù¤Î±é½Ð¤Ç¡¢Âè56²óµª°Ë¹ñ²°±é·à¾Þ¡¢Âè29²óÆÉÇä±é·àÂç¾ÞºÇÍ¥½¨±é½Ð²È¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¶áÇ¯¤Ï¡Ø¤ß¤ó¤ÊÄ»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ù¤ä¡Ø¥°¥Ã¥Ð¥¤¡¢¥ì¡¼¥Ë¥ó¡ª¡Ù¤Ê¤É¤Î±é½Ð¤òÌ³¤á¡¢¸½ºß¤Ï¿·¹ñÎ©·à¾ì±é·àÉôÌç·Ý½Ñ»²Í¿¤Ç¤¢¤ë¾åÂ¼Áï»Ë»á¡£µº¶Ê¤ÎÌÌÇò¤µ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹±é½Ð¤Ç¡¢Èþ¤·¤¯ÎÏ¶¯¤¤¡¢Ì¥ÎÏÅª¤ÊºîÉÊ¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¡£
¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥×¥í¥¯¥¿¡¼Ìò¤Ï¡¢¡ØTHE BOY FROM OZ¡Ù¤ä¡ØÅà¤¨¤ëFROZEN¡Ù¤Ë¤ÆÂè48²ó µÆÅÄ°ìÉ×±é·à¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¶áÇ¯¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¡Ù¤ä¡Ø¥Û¥ê¥Ç¥¤¡¦¥¤¥ó¡Ù¤Ë¤Æ¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¸½ºß¤Ï2¿Í¼Çµï¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥Þ¡¼¥À¡¼¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥È¥¥¡¼¡Ù¤Ë½Ð±éÃæ¤ÎºäËÜ¤¬±é¤¸¡¢¡ØOslo¡Ê¥ª¥¹¥í¡Ë¡Ù°ÊÍè2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¾åÂ¼»á¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Èà¤ÎºÊ¤Ç¤¢¤ë¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡¦¥×¥í¥¯¥¿¡¼Ìò¤Ë¡¢¶áÇ¯¤ÏÉñÂæ¡ØÇò±Ò·³¡Ù¤ä¡Ø¥Ç¥«¥í¡¼¥°1¡¼4¡Ù¤È¾åÂ¼±é½ÐºîÉÊ¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÁ°ÅÄ°¡µ¨¡£¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ø¥¤¥ëËÒ»ÕÌò¤Ë¡¢¤Õ¤©¡Á¤æ¡Á¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¶áÇ¯¤Ï¤Õ¤©¡Á¤æ¡Á meets ÇßËÀ¡ØOnly 1, NOT No.1¡Ù¤ä¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØA Year with Frog and Toad¡Á¤¬¤Þ¤¯¤ó¤È¤«¤¨¤ë¤¯¤ó¡Ù¤Ë½Ð±é¤Î¾¾ºêÍ´²ð¡£Ëâ½÷ºÛÈ½¤ÎÈ¯Ã¼¤È¤Ê¤ë¾¯½÷¥¢¥Ó¥²¥¤¥ë¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥ºÌò¤Ë¡¢ÉñÂæ¡Ø¥¨¥É¥â¥ó¡Á¡Ø¥·¥é¥Î¡¦¥É¡¦¥Ù¥ë¥¸¥å¥é¥Ã¥¯¡Ù¤ò½ñ¤¤¤¿ÃË¡Á¡Ù¤ä¥É¥é¥Þ¡Ö¥³¥È¥³¥È¡Á¤ª¤¤¤·¤¤¿´¤È½Ð²ñ¤¦Î¹¡Á¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢11·î¤Ë±Ç²è¡Ø¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡Ù¤¬¸ø³«Í½Äê¤ÎÂí¼·³¤¡£¤Û¤«¡¢°ËÃ£¶Ç¡¢º´ÀîÏÂÀµ¡¢²Æ»Ò¡¢ÂçÂì´²¡¢Æá¿Üº´Âå»Ò¡¢ÂçÂëÌÀÎÉ¡¢ºØÆ£Ä¾¼ù¡¢ÆâÅÄ·ò²ð¡¢ÀõÌîÎá»Ò¡¢ÊÆ»³ÀéÍÛ¡¢Ä¹Â¼¹Ò´õ¡¢ÉðÅÄÃÎµ×¡¢À±½é²»¡¢°ÂÆ£¤æ¤ê¡¢»³ËÜÝÜ°¦¤È¡¢¼ÂÎÏÇÉ¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë¤·¡¢17À¤µª¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼Âºß¤·¤¿Ëâ½÷ºÛÈ½¤ËÄ©¤à¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¤ä¥Á¥§¡¼¥Û¥Õ¤Ê¤É¡¢·«¤êÊÖ¤·¾å±é¤µ¤ì¤ëÌ¾ºî¤Ï¿ôÂ¿¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢1953Ç¯¤Ë½é±é¤µ¤ì¤¿¥¢¡¼¥µ¡¼¡¦¥ß¥é¡¼¡Ø¤ë¤Ä¤Ü¡Ù¤â¡¢¸ÅÅµºîÉÊ¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ëÌ¾ºî¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Ë¤è¤ê¤â¥¸¥ç¥ó¡¦¥×¥í¥¯¥¿¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÅÐ¾ì¿ÍÊª¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡¢³Êº¹¡¢À°¦¡¢À¯¼£¡¢Ãá½ø¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¼¡¸µ¤Ç³ëÆ£¤·¤Þ¤¹¡¢¤½¤Î¥É¥é¥ÞÀ¤³¤½¤¬¡Ø¤ë¤Ä¤Ü¡Ù¤ÎÂé¸ïÌ£¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¡ØOslo¡Ê¥ª¥¹¥í¡Ë¡Ù¤Ç¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ºäËÜ¾»¹Ô¤µ¤ó¤ÈºÆ¤ÓÁÏºî¤ò¶¦¤Ë¤Ç¤¤ì¤Ð¤È´ê¤¤¡¢À§Èó¥×¥í¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ìµ¹ü¤Ê¤Þ¤Ç¤Ë¸Ê¤Ë¼ÂÄ¾¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢°¦¤¹¤Ù¤¼Ô¤Ø¿®Ç°¤ò´Ó¤¯¥×¥í¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢ºäËÜ¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ì¾ºî¤Î¾å±é¤È¤¤¤¦ÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¿Í¤Ï²¿¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æº®ÆÙ¤ÎÀ¤³¦¤òÀ¸¤¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÀÚ¼Â¤ÊÌä¤¤¤«¤±¤ò¿·Á¯¤ËÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿®Íê¤Ç¤¤ë¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬½¸·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡¢¤É¤¦¤¾¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¢¡¼¥µ¡¼¡¦¥ß¥é¡¼¤ÎÉÔµà¤ÎÌ¾ºî¡Ø¤ë¤Ä¤Ü¡Ù¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Î´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í´Ö¤Î³ëÆ£¡¢¿®Ç°¡¢¼å¤µ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¡¢±é½Ð¤Î¾åÂ¼¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¡¢¶¦±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¿¼¤¯·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£À§Èó¡¢·à¾ì¤Ç¤³¤ÎÇ»Ì©¤Ê¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤ò°ì½ï¤ËÂÎ´¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º®Íð¤¬¿¼¤Þ¤ê»×¤ï¤ÌÊý¸þ¤Ë¿Ê¤ó¤À¤È¤¡¢ÎäÀÅ¤Ë¸«¤Ä¤á¤ëÌÜ¤¬¼«Ê¬¤Ë¤â¡¢À¤³¦¤Ë¤â¤¢¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡£ÎÉ¤¿Í¡¦goodness¤ò¤á¤¶¤·´õË¾¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤ï¤µ¤ì¤ëµº¶Ê¤Ç¤·¤¿¡£SNS¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬Âç¤¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Á»Ï¤á¡¢µ¶¤ê¤¬¿¿¼Â¤ÎÍÍ¤Ë¸ì¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¤½¤Î¾ðÊó¤Ï¤É¤³¤«¤éÍè¤¿¤â¤Î¡©¤È¡¢»ä¼«¿È¤â¥Ï¥Ã¤È¼«Ê¬¤ËÌä¤¦½Ö´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¡¼¥µ¡¼¡¦¥ß¥é¡¼¤Î»ëÅÀ¤Ï¤³¤Î»þÂå¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯»ä¤¿¤Á¤Ë¤âÂç»ö¤Ê¤³¤È¤òÅÁ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÁÛÁü¤µ¤»¡¢¿§êô¤»¤ë»ö¤Ê¤¯º£¤â¿´¤ËÁÊ¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£±é½Ð¤Î¾åÂ¼¤µ¤ó¤Î¸µ¡¢¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤ÎÊª¸ì¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤â°ì¤Ä¤ÎÌÜ¤È¤Ê¤ê°ì½ï¤Ë´°À®¤¹¤ëºîÉÊ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò·à¾ì¤ØÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥¥¥¯¥¹¥È¥¥¡Á¡Á¡Á¡Á¥ë¡Á¡ª¡ª¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¤Õ¤©¡Á¤æ¡Á¾¾ºêÍ´²ð¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ø¥¤¥ëËÒ»Õ¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£¡Ø¤ë¤Ä¤Ü¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤ÈÆ±»þ¤Ë¥É¥¥É¥¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Æ¬Èé¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÎä¤ä´À¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤òº£¤âËº¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿ÂçÀèÇÚ¤ÎºäËÜ¤µ¤ó¤È¶¦±é¤Ç¤¤ë»ö¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤´ÈÓ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»ö¤ò³Ø¤Ó¤³¤ÎºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ»ä¡¢¾¾ºêÍ´²ð¤¬°ìÈé¤¤¤äÆóÈéÇí¤±¤¿»Ñ¤Ç³§ÍÍ¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ëÍÍ¤ËÎå¤ß¤Þ¤¹¡£·à¾ì¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¾¾¡£
¤³¤Îµº¶Ê¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë17À¤µª¤Ëµ¯¤¤¿¥»¥¤¥é¥àÂ¼¤Ç¤ÎËâ½÷ºÛÈ½¤¬Âêºà¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿®¶Ä¿´¤ä¸¢ÎÏ¤æ¤¨¤ÎÎ©¾ì¤ä¡¢¿Í¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¹ç¤¤¤ÎÃæ¤Ç¼«¿È¤¬²¿¤ò¼é¤êÈ´¤¯¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³Ð¸ç¤òÌä¤¤¤«¤±¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï"¤¢¤ë°ÕÌ£"¤Ç¤½¤Î³Ð¸ç¤ò¶¯¤¯»ý¤Ã¤¿1¿Í¡¢ºÇ½é¤Î¹ðÈ¯¼Ô¥¢¥Ó¥²¥¤¥ëŽ¥¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Î¼Ò²ñ¤Ï¾ï¤Ë¿Í¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤¬ÂçÀÚ¤Ç¡¢½¸ÃÄ¿´Íý¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ËÂç¤¤¯¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Æ¡¢Æü¡¹Âô»³¤ÎÁªÂò¤ò¤·¤Ê¤¬¤é²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤«¤ËºîÍÑ¤µ¤ì¤Æ»×¹Í¤¬½ä¤ëÃæ¡¢»ä¤Ï¤³¤ÎºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÈËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¸þ¤¹ç¤¨¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿·¤¿¤ÊÃµµá¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Àº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÀ§Èó¡¢·à¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
17À¤µª¡¢¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä½£¥»¥¤¥é¥à¡£Ìë¤Î¿¹¤ÇÍç¤ÇÍÙ¤ë¾¯½÷¤¿¤Á¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Î°ì¿Í¤Ï¸¶°øÉÔÌÀ¤Îºª¿ç¾õÂÖ¤Ë¡£¤³¤ì¤ÏËâ½÷¤Î¼ö¤¤¤«¡©³¹¤ËÉÔ²º¤Ê±½¤¬¶î¤±½ä¤ë¤Ê¤«¡¢¾¯½÷¥¢¥Ó¥²¥¤¥ë(Âí¼·³¤)¤Ï¡Ö¤¿¤ÀÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¡£Èà½÷¤Ï¸Û¤¤¼ç¤À¤Ã¤¿ÇÀÉ×¥¸¥ç¥ó¡¦¥×¥í¥¯¥¿¡¼¡ÊºäËÜ¾»¹Ô¡Ë¤È´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¸¥ç¥ó¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤¬Êç¤ë¤¬¡¢¥¸¥ç¥ó¤Ïºá¤Î°Õ¼±¤Ë²×¤Þ¤ì¡¢°Ê¸å¡¢Èà½÷¤òµñÀä¤¹¤ë¡£Èà½÷¤ÎÌÜÅª¤Ï¥×¥í¥¯¥¿¡¼¤ÎºÊ¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹(Á°ÅÄ°¡µ¨)¤«¤é¤½¤ÎºÂ¤òÃ¥¤¦¤³¤È¡£¥¢¥Ó¥²¥¤¥ë¤¿¤Á¤Ï¡¢Ìµ¼Â¤ÎÂ¼¿Í¤¿¤Á¤ò¼¡¡¹¤Ë"Ëâ½÷¤À"¤È¹ðÈ¯¤¹¤ë¡£¼¡Âè¤ËÀ»½÷¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥Ó¥²¥¤¥ë¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¤ò"Ëâ½÷"¤È¤·¤Æ¹ðÈ¯¡£Ë¡Î§²È¤ä½¡¶µ²È¤¿¤Á¤Î»×ÏÇ¤â¤«¤é¤ß¹ç¤¤¡¢¥»¥¤¥é¥à¤ÎºÛÈ½¤Ï°ÛÍÍ¤ÊÍÍÁê¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¡Ø¥»¡¼¥ë¥¹¥Þ¥ó¤Î»à¡Ù¡Ø¶¶¤«¤é¤ÎÄ¯¤á¡Ù¤Ê¤É¡¢º£¤Ê¤ªÀ¤³¦Ãæ¤Ç¿Íµ¤¤Î¹â¤¤·àºî²È¥¢¡¼¥µ¡¼¡¦¥ß¥é¡¼¤ÎÂåÉ½ºî¡£1953Ç¯¤Ë¤Ï¥È¥Ë¡¼¾Þ ±é·àºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢°ÊÍè³Æ¹ñ¤Ç¾å±é¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜºî¤Ç¤Ï1692Ç¯¤Ë¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä½£¥»¥¤¥é¥à¤Ç¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤¤¿Ëâ½÷ºÛÈ½¤òÂêºà¤Ë¡¢½¸ÃÄ¿´Íý¤Î¶²¤í¤·¤µ¤ä¿Í´Ö¤ÎÂº¸·¤È¶ò¤«¤µ¤òÉÁ¤¯¡£ÍßË¾¤ÈÉÔ°Â¤¬±²´¬¤¡¢¿Í¡¹¤Î´Ö¤Ëµ¿¿´°Åµ´¤¬¹¤¬¤ê¡¢½¸ÃÄ¿´Íý¤¬Ç®¤ËÉâ¤«¤µ¤ì¤Æ¡Ö¤ë¤Ä¤Ü¡×¤È²½¤¹ÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¤¤¿¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë»ä¤¿¤Á¤ËÂç¤¤ÊÌäÂê¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤ë¡£
¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥×¥í¥¯¥¿¡¼Ìò¤Ï¡¢¡ØTHE BOY FROM OZ¡Ù¤ä¡ØÅà¤¨¤ëFROZEN¡Ù¤Ë¤ÆÂè48²ó µÆÅÄ°ìÉ×±é·à¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¶áÇ¯¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¡Ù¤ä¡Ø¥Û¥ê¥Ç¥¤¡¦¥¤¥ó¡Ù¤Ë¤Æ¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¸½ºß¤Ï2¿Í¼Çµï¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥Þ¡¼¥À¡¼¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥È¥¥¡¼¡Ù¤Ë½Ð±éÃæ¤ÎºäËÜ¤¬±é¤¸¡¢¡ØOslo¡Ê¥ª¥¹¥í¡Ë¡Ù°ÊÍè2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¾åÂ¼»á¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Èà¤ÎºÊ¤Ç¤¢¤ë¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡¦¥×¥í¥¯¥¿¡¼Ìò¤Ë¡¢¶áÇ¯¤ÏÉñÂæ¡ØÇò±Ò·³¡Ù¤ä¡Ø¥Ç¥«¥í¡¼¥°1¡¼4¡Ù¤È¾åÂ¼±é½ÐºîÉÊ¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÁ°ÅÄ°¡µ¨¡£¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ø¥¤¥ëËÒ»ÕÌò¤Ë¡¢¤Õ¤©¡Á¤æ¡Á¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¶áÇ¯¤Ï¤Õ¤©¡Á¤æ¡Á meets ÇßËÀ¡ØOnly 1, NOT No.1¡Ù¤ä¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØA Year with Frog and Toad¡Á¤¬¤Þ¤¯¤ó¤È¤«¤¨¤ë¤¯¤ó¡Ù¤Ë½Ð±é¤Î¾¾ºêÍ´²ð¡£Ëâ½÷ºÛÈ½¤ÎÈ¯Ã¼¤È¤Ê¤ë¾¯½÷¥¢¥Ó¥²¥¤¥ë¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥ºÌò¤Ë¡¢ÉñÂæ¡Ø¥¨¥É¥â¥ó¡Á¡Ø¥·¥é¥Î¡¦¥É¡¦¥Ù¥ë¥¸¥å¥é¥Ã¥¯¡Ù¤ò½ñ¤¤¤¿ÃË¡Á¡Ù¤ä¥É¥é¥Þ¡Ö¥³¥È¥³¥È¡Á¤ª¤¤¤·¤¤¿´¤È½Ð²ñ¤¦Î¹¡Á¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢11·î¤Ë±Ç²è¡Ø¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡Ù¤¬¸ø³«Í½Äê¤ÎÂí¼·³¤¡£¤Û¤«¡¢°ËÃ£¶Ç¡¢º´ÀîÏÂÀµ¡¢²Æ»Ò¡¢ÂçÂì´²¡¢Æá¿Üº´Âå»Ò¡¢ÂçÂëÌÀÎÉ¡¢ºØÆ£Ä¾¼ù¡¢ÆâÅÄ·ò²ð¡¢ÀõÌîÎá»Ò¡¢ÊÆ»³ÀéÍÛ¡¢Ä¹Â¼¹Ò´õ¡¢ÉðÅÄÃÎµ×¡¢À±½é²»¡¢°ÂÆ£¤æ¤ê¡¢»³ËÜÝÜ°¦¤È¡¢¼ÂÎÏÇÉ¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë¤·¡¢17À¤µª¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼Âºß¤·¤¿Ëâ½÷ºÛÈ½¤ËÄ©¤à¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¾åÂ¼Áï»Ë»á¡Ê±é½Ð¡Ë¥³¥á¥ó¥È
¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¤ä¥Á¥§¡¼¥Û¥Õ¤Ê¤É¡¢·«¤êÊÖ¤·¾å±é¤µ¤ì¤ëÌ¾ºî¤Ï¿ôÂ¿¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢1953Ç¯¤Ë½é±é¤µ¤ì¤¿¥¢¡¼¥µ¡¼¡¦¥ß¥é¡¼¡Ø¤ë¤Ä¤Ü¡Ù¤â¡¢¸ÅÅµºîÉÊ¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ëÌ¾ºî¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Ë¤è¤ê¤â¥¸¥ç¥ó¡¦¥×¥í¥¯¥¿¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÅÐ¾ì¿ÍÊª¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡¢³Êº¹¡¢À°¦¡¢À¯¼£¡¢Ãá½ø¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¼¡¸µ¤Ç³ëÆ£¤·¤Þ¤¹¡¢¤½¤Î¥É¥é¥ÞÀ¤³¤½¤¬¡Ø¤ë¤Ä¤Ü¡Ù¤ÎÂé¸ïÌ£¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¡ØOslo¡Ê¥ª¥¹¥í¡Ë¡Ù¤Ç¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ºäËÜ¾»¹Ô¤µ¤ó¤ÈºÆ¤ÓÁÏºî¤ò¶¦¤Ë¤Ç¤¤ì¤Ð¤È´ê¤¤¡¢À§Èó¥×¥í¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ìµ¹ü¤Ê¤Þ¤Ç¤Ë¸Ê¤Ë¼ÂÄ¾¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢°¦¤¹¤Ù¤¼Ô¤Ø¿®Ç°¤ò´Ó¤¯¥×¥í¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢ºäËÜ¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ì¾ºî¤Î¾å±é¤È¤¤¤¦ÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¿Í¤Ï²¿¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æº®ÆÙ¤ÎÀ¤³¦¤òÀ¸¤¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÀÚ¼Â¤ÊÌä¤¤¤«¤±¤ò¿·Á¯¤ËÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿®Íê¤Ç¤¤ë¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬½¸·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡¢¤É¤¦¤¾¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡ºäËÜ¾»¹Ô¥³¥á¥ó¥È
¥¢¡¼¥µ¡¼¡¦¥ß¥é¡¼¤ÎÉÔµà¤ÎÌ¾ºî¡Ø¤ë¤Ä¤Ü¡Ù¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Î´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í´Ö¤Î³ëÆ£¡¢¿®Ç°¡¢¼å¤µ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¡¢±é½Ð¤Î¾åÂ¼¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¡¢¶¦±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¿¼¤¯·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£À§Èó¡¢·à¾ì¤Ç¤³¤ÎÇ»Ì©¤Ê¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤ò°ì½ï¤ËÂÎ´¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡Á°ÅÄ°¡µ¨¥³¥á¥ó¥È
º®Íð¤¬¿¼¤Þ¤ê»×¤ï¤ÌÊý¸þ¤Ë¿Ê¤ó¤À¤È¤¡¢ÎäÀÅ¤Ë¸«¤Ä¤á¤ëÌÜ¤¬¼«Ê¬¤Ë¤â¡¢À¤³¦¤Ë¤â¤¢¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡£ÎÉ¤¿Í¡¦goodness¤ò¤á¤¶¤·´õË¾¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤ï¤µ¤ì¤ëµº¶Ê¤Ç¤·¤¿¡£SNS¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬Âç¤¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Á»Ï¤á¡¢µ¶¤ê¤¬¿¿¼Â¤ÎÍÍ¤Ë¸ì¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¤½¤Î¾ðÊó¤Ï¤É¤³¤«¤éÍè¤¿¤â¤Î¡©¤È¡¢»ä¼«¿È¤â¥Ï¥Ã¤È¼«Ê¬¤ËÌä¤¦½Ö´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¡¼¥µ¡¼¡¦¥ß¥é¡¼¤Î»ëÅÀ¤Ï¤³¤Î»þÂå¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯»ä¤¿¤Á¤Ë¤âÂç»ö¤Ê¤³¤È¤òÅÁ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÁÛÁü¤µ¤»¡¢¿§êô¤»¤ë»ö¤Ê¤¯º£¤â¿´¤ËÁÊ¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£±é½Ð¤Î¾åÂ¼¤µ¤ó¤Î¸µ¡¢¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤ÎÊª¸ì¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤â°ì¤Ä¤ÎÌÜ¤È¤Ê¤ê°ì½ï¤Ë´°À®¤¹¤ëºîÉÊ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò·à¾ì¤ØÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¾¾ºêÍ´²ð¥³¥á¥ó¥È
¥È¥¥¥¯¥¹¥È¥¥¡Á¡Á¡Á¡Á¥ë¡Á¡ª¡ª¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¤Õ¤©¡Á¤æ¡Á¾¾ºêÍ´²ð¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ø¥¤¥ëËÒ»Õ¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£¡Ø¤ë¤Ä¤Ü¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤ÈÆ±»þ¤Ë¥É¥¥É¥¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Æ¬Èé¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÎä¤ä´À¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤òº£¤âËº¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿ÂçÀèÇÚ¤ÎºäËÜ¤µ¤ó¤È¶¦±é¤Ç¤¤ë»ö¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤´ÈÓ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»ö¤ò³Ø¤Ó¤³¤ÎºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ»ä¡¢¾¾ºêÍ´²ð¤¬°ìÈé¤¤¤äÆóÈéÇí¤±¤¿»Ñ¤Ç³§ÍÍ¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ëÍÍ¤ËÎå¤ß¤Þ¤¹¡£·à¾ì¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¾¾¡£
¢¡Âí¼·³¤
¤³¤Îµº¶Ê¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë17À¤µª¤Ëµ¯¤¤¿¥»¥¤¥é¥àÂ¼¤Ç¤ÎËâ½÷ºÛÈ½¤¬Âêºà¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿®¶Ä¿´¤ä¸¢ÎÏ¤æ¤¨¤ÎÎ©¾ì¤ä¡¢¿Í¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¹ç¤¤¤ÎÃæ¤Ç¼«¿È¤¬²¿¤ò¼é¤êÈ´¤¯¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³Ð¸ç¤òÌä¤¤¤«¤±¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï"¤¢¤ë°ÕÌ£"¤Ç¤½¤Î³Ð¸ç¤ò¶¯¤¯»ý¤Ã¤¿1¿Í¡¢ºÇ½é¤Î¹ðÈ¯¼Ô¥¢¥Ó¥²¥¤¥ëŽ¥¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Î¼Ò²ñ¤Ï¾ï¤Ë¿Í¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤¬ÂçÀÚ¤Ç¡¢½¸ÃÄ¿´Íý¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ËÂç¤¤¯¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Æ¡¢Æü¡¹Âô»³¤ÎÁªÂò¤ò¤·¤Ê¤¬¤é²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤«¤ËºîÍÑ¤µ¤ì¤Æ»×¹Í¤¬½ä¤ëÃæ¡¢»ä¤Ï¤³¤ÎºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÈËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¸þ¤¹ç¤¨¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿·¤¿¤ÊÃµµá¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Àº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÀ§Èó¡¢·à¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¡¤¢¤é¤¹¤¸
17À¤µª¡¢¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä½£¥»¥¤¥é¥à¡£Ìë¤Î¿¹¤ÇÍç¤ÇÍÙ¤ë¾¯½÷¤¿¤Á¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Î°ì¿Í¤Ï¸¶°øÉÔÌÀ¤Îºª¿ç¾õÂÖ¤Ë¡£¤³¤ì¤ÏËâ½÷¤Î¼ö¤¤¤«¡©³¹¤ËÉÔ²º¤Ê±½¤¬¶î¤±½ä¤ë¤Ê¤«¡¢¾¯½÷¥¢¥Ó¥²¥¤¥ë(Âí¼·³¤)¤Ï¡Ö¤¿¤ÀÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¡£Èà½÷¤Ï¸Û¤¤¼ç¤À¤Ã¤¿ÇÀÉ×¥¸¥ç¥ó¡¦¥×¥í¥¯¥¿¡¼¡ÊºäËÜ¾»¹Ô¡Ë¤È´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¸¥ç¥ó¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤¬Êç¤ë¤¬¡¢¥¸¥ç¥ó¤Ïºá¤Î°Õ¼±¤Ë²×¤Þ¤ì¡¢°Ê¸å¡¢Èà½÷¤òµñÀä¤¹¤ë¡£Èà½÷¤ÎÌÜÅª¤Ï¥×¥í¥¯¥¿¡¼¤ÎºÊ¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹(Á°ÅÄ°¡µ¨)¤«¤é¤½¤ÎºÂ¤òÃ¥¤¦¤³¤È¡£¥¢¥Ó¥²¥¤¥ë¤¿¤Á¤Ï¡¢Ìµ¼Â¤ÎÂ¼¿Í¤¿¤Á¤ò¼¡¡¹¤Ë"Ëâ½÷¤À"¤È¹ðÈ¯¤¹¤ë¡£¼¡Âè¤ËÀ»½÷¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥Ó¥²¥¤¥ë¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¤ò"Ëâ½÷"¤È¤·¤Æ¹ðÈ¯¡£Ë¡Î§²È¤ä½¡¶µ²È¤¿¤Á¤Î»×ÏÇ¤â¤«¤é¤ß¹ç¤¤¡¢¥»¥¤¥é¥à¤ÎºÛÈ½¤Ï°ÛÍÍ¤ÊÍÍÁê¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¢¡¡Ö¤ë¤Ä¤Ü The Crucible¡×¸ø±é¾ðÊó
Åìµþ¸ø±é¡§2026Ç¯3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á3·î29Æü¡ÊÆü¡ËÅìµþ·Ý½Ñ·à¾ì¥×¥ì¥¤¥Ï¥¦¥¹
Ê¼¸Ë¸ø±é¡§2026Ç¯4·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á4·î5Æü¡ÊÆü¡ËÊ¼¸Ë¸©Î©·Ý½ÑÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼ ºåµÞ Ãæ¥Û¡¼¥ë
Ë¶¶¸ø±é¡§2026Ç¯4·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á4·î12Æü¡ÊÆü¡ËÊæ¤Î¹ñ¤È¤è¤Ï¤··Ý½Ñ·à¾ìPLAT ¼ç¥Û¡¼¥ë
