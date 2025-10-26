俳優の坂本昌行（５４）が、舞台「るつぼ Ｔｈｅ Ｃｒｕｃｉｂｌｅ」（来年３月１４〜２９日、東京芸術劇場プレイハウス）に主演することが２５日、分かった。

現代演劇界の巨匠とされる米国の劇作家アーサー・ミラー氏の代表作。１９５３年に米演劇界最高の栄誉とされるトニー賞の演劇作品賞を受賞し、その後も世界各国で上演されている。１６９２年に米マサチューセッツ州セイラムで実際に起きた魔女裁判を題材に、集団心理の恐ろしさや人間の尊厳と愚かさを描く。

主人公のジョン・プロクターを演じる坂本は「アーサー・ミラーの不朽の名作『るつぼ』に出演できることの喜びを感じています」と感慨もひとしお。演出を務める上村聡史氏とは２度目のタッグで「人間の葛藤、信念、弱さを描いているこの作品をスタッフの皆さん、共演者の皆さんとともに深く掘り下げていきたいと思います。ぜひ、劇場でこの濃密な人間ドラマを一緒に体感してください」と呼びかけた。

妻のエリザベス・プロクター役は、女優の前田亜季（４０）が務める。前田は「アーサー・ミラーの視点はこの時代を生きていく私たちにも大事なことを伝え続けていて、想像させ、色褪（あ）せることなく今も心に訴えてきます」とコメント。「お客様も一つの目となり一緒に完成する作品だと思っておりますので、ぜひ劇場へ足を運んでいただけたらと思います」とアピールした。

公演は兵庫・西宮市と愛知・豊橋市でも行われる。

〇…共演の、ふぉ〜ゆ〜・松崎祐介（３９）が事務所の先輩・坂本の胸を借りる。本作では悪魔ばらいをするヘイル牧師を演じるが「『るつぼ』と聞いた時にワクワクと同時にドキドキが止まりませんでした。頭皮からたくさんの冷や汗が出たことを今も忘れません。また大先輩の坂本さんと共演できることがうれしいです」。作品から多くのことを学ぶ決意を示し「一皮、いや二皮剥（む）けた姿で皆様にお会いできるように励みます」と気合を入れた。他に瀧七海（１９）らが出演する。