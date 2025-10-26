◇レスリングU23世界選手権第6日（2025年10月25日 セルビア・ノビサド）

女子62キロ級は決勝が行われ、24年パリ五輪金メダルの元木咲良（育英大助手）がイリーナ・ボンダー（ウクライナ）を10―0のテクニカルスペリオリティーで下し、優勝した。元木は史上3人目となる、五輪と年代別の4つの世界選手権を全て制するゴールデンスラム（GS）を達成した。

パリ五輪後は休養をはさみ、今年4月に実戦復帰した元木は、6月の全日本選抜選手権決勝でパリ五輪68キロ級銅メダルの尾崎野乃香を破り、その後のプレーオフも制して9月の世界選手権代表に決定。その世界選手権では北朝鮮選手との決勝で、残り0・3秒で逆転勝利。3度目の出場で、初めて頂点にたどり着いた。

迎えた今大会は中1カ月と間隔が短かったものの、前日には1回戦から準決勝までの4試合で、全てフォール勝ちを収める無双ぶりを発揮。この日の決勝では今年のシニア欧州王者に対し、5試合連続のフォール勝ちこそ逃したものの、危なげなくポイントを加算。テクニカルスペリオリティーで下すとともに、全5試合無失点の圧倒的パフォーマンスで大会を終えた。

ゴールデンスラムを過去に達成したのは、日本の須崎優衣、アミート・エロル（米国）の2人だけで、元木で3人目。日本を出発前に「肩書きがほしい。いつも通りやるだけ」と意気込んでいた23歳は、有言実行を果たし、表彰台で笑みを浮かべた。