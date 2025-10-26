なにわ男子・長尾謙杜、実は“3歳で芸能界デビュー”していた

アイドルグループ・なにわ男子の長尾謙杜（23歳）が、10月25日に放送されたバラエティ番組「王様のブランチ」（TBS系）に出演。実は“3歳で芸能界デビュー”していたと、子役時代について語った。



長尾はこの日、映画「恋に至る病」の宣伝を兼ねて、山田杏奈（24歳）と共に「買い物の達人」のコーナーに出演。長尾の“知られざる秘密”として「実は…3歳で芸能界デビューした」との情報が明かされる。



番組は、当時の写真と共に「3歳のときにスカウトされ、芸能界デビュー。当時からカメラを前にこの笑顔」と紹介し、さらに「小学生くらいのときに出演していたテレビCM、入手いたしました」と、子役時代に出演した大阪の水族館「海遊館」のCM映像を流した。



長尾は「覚えてる、この撮影」とのこと。そして実は芸歴が長く、約20年近いと語った。