「ご近所コーデ」何着る？【ユニクロ】楽ちんおしゃれが叶う！「優秀パンツ」

ちょっとした買い物や近場へのお出かけは、楽ちんでもほどよくおしゃれに決めたいところ。そんなときに頼りになるのが【ユニクロ】のリラックス感のあるパンツです。ゆるっと楽に穿けそうなうえにシルエットがきれいで、大人世代にもぴったり。今回は、デイリーに使いやすくおしゃれ見えも叶いそうなパンツをご紹介します。

品のあるきれい見えスウェットパンツ

【ユニクロ】「ドライスウェットカーブパンツ」\3,990（税込）

ゆるやかな丸みのあるカーブシルエットが、美脚に見せてくれそうなパンツ。スウェット素材でリラックス感がありつつ、トレンド感のあるシルエットで今っぽく穿けそうです。リブ編みのウエストがフィットしやすいのも嬉しいポイント。部屋着っぽく見えにくいデザインで、楽ちん & おしゃれ見えを狙えます。

手抜き感なしのきれいめコーデ

楽に穿けそうなスウェットパンツも、丸みのあるカーブシルエットのおかげで女性らしい印象に。パンプスを合わせることで足元まできちんと感が出て、上品にまとまります。きれいめなトップスを合わせれば、リラックス感がありながらも手抜き感のない、大人っぽいきれいめスタイルが完成。ご近所はもちろん、ちょっとしたお出かけにも活躍してくれそうです。

スタイルアップも叶いそうなニットパンツ

【ユニクロ】「ウォッシャブルニットリブパンツ」\2,990（税込）

伸縮性のあるニット素材で楽に穿けそうなリブパンツ。ウエストは幅広のゴム仕様で締め付けを感じにくく、長時間穿いても楽に過ごせるかも。ほどよいフィット感のあるストレートシルエットが脚をすっきり見せて、スタイルアップ効果にも期待大。スニーカーやパンプスなど、さまざまなシューズと合わせやすく、カジュアルにもきれいめにも合わせやすいのが魅力です。

楽ちんパンツをシャツで引き締め

リラックス感のあるニットパンツにきちんと感のあるシャツを合わせた、きれいめカジュアルスタイル。ラフになりすぎず、ちょうどいいバランスです。ブルーのシャツとホワイトのパンツで、明るく爽やかな印象に。長めのトップスなら、気になる腰回りもカバーできます。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではユニクロ、@shocogram__様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N