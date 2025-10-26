父が全裸で倒れ…「介護は空振りが多い」に共感！よかれと思った行動が裏目に出る“介護あるある”の現実【作者に聞く】
右耳難聴や子宮内膜症など、自身の体験をコミカルな漫画で描くキクチさん(@kkc_ayn)。母親の自宅介護と看取りがテーマのコミックエッセイ『20代、親を看取る。』は大きな反響を呼び、2023年に書籍化された。
母を看取ってから約2年後、今度は父が病に倒れてしまう話だ。母の介護経験から落ち着いて対応できることは増えたものの、一人っ子として頼れる家族がいないキクチさんは、さまざまな決断を迫られる。いつか誰もが直面する“親の老いと死”にまつわる物語だ。今回は、病に負けまいと力強く立ち向かう父の姿と、介護経験者なら共感できる「あるある」エピソードを届ける。
母が入院し面会ができなかったコロナ禍では、近況を新聞のようにまとめた「KIKUCHI JOURNAL」を作って持っていくなど、デザイナーとしてのスキルを活かして介護をしたキクチさん。今回も指差しボードを作ったが、父は気に入らなかったという。これも“介護あるある”とのことだ。
キクチさんは介護の現実について、「私は貢献欲が強いタイプで、人のためになることを率先してやりたい。ただ介護というのは、こちらが『普通』の感覚でよかれと思って行動しても、空振りで終わることが多いと感じます」と語る。
例えば、母の在宅介護時にレトルトの介護食をストックしたが、母が食べたがったのは「アイス」「フルーツ」「飲み物」ばかりで、結局介護食はすべて自分が食べたという。「元気な状態の人間には想像もつかないようなことが起こることを経験していたので、父のことも『あらら、仕方ないか〜』で済みました」と、介護の現実を振り返る。
「そもそも私がやりたくてやっているだけで、感謝されたいとか見返りを求めているわけではないので、介護という場面じゃなくても『仕方ないね』で終わるような気がします」と、自身の価値観を明かす。
父の病状は好転しなかったが、病に負けず生きようとする強い精神力を感じられた今回のエピソード。つらい状況も淡々と、ときにクスリと笑える場面を挟みながら描くキクチさんの漫画を、今後も楽しみにしたい。
医療監修＝a0ba
