ベストセラー商品がほぼ半額→【New Trip 】スーツケースが「Amazonタイムセール」47%OFFにて登場！
■New Trip スーツケース
Amazonセール特価：8279円(47%OFF)
■リーバイス トラッカージャケット TYPE I
Amazonセール特価：1万2480円(19%OFF)
90年代と現代を融合させたのが90'S 501。従来の501よりも全体的にゆったりとしたシルエットで、ライズは腰のすぐ下に位置し、スタイリッシュでありながらゆとりのあるフィット感を実現しており、ヴィンテージジーンズ感のある裾やバックポケットに加工。更に穿きこんで表情を変えていくのにワクワクする1本。
■クローム メッセンジャーバッグ
Amazonセール特価：1万2371円(34%OFF)
CHROMEの原点であるメッセンジャーバッグの愛され続けるデザインはそのままに、現代人が必要な機能を搭載してアップデート！スモールサイズ。15インチまで対応のジッパー付きPCスリーブ。よりクイックな取り出しを可能にするマグネット式フラップポケット。左右どちらの肩でも着用可能なリバーシブルショルダーストラップを導入。都市生活での快適性を高めるグラブハンドル付き。
■ニューバランス スニーカー ML725
Amazonセール特価：1万1859円(30%OFF)
ニューバランスの2000年代のランニングスタイルからインスパイアされた流麗なデザインで展開する人気のLIFESTYLEモデル「ML725」。 重厚さとスポーティさを程よくミックスしたアッパーを、スエードとメッシュ素材を使用しヘリテージカラーに仕上げた。 クッション性とグリップ性に優れたミッド＆アウトソールが快適な履き心地を提供。
■アシックスウォーキング Domestic GORE-TEX 4E
Amazonセール特価：2万6425円(14%OFF)
ゴアテックスファブリクス、足を包むように靴内に設置。水を侵入させず、汗の水蒸気を発散させる機能を持ち、雨でも濡れにくくいつでも快適。ヒール部分のラバーカップ内に衝撃緩衝材「GEL」を搭載。
