「ワールドシリーズ・第１戦、ブルージェイズ１１−４ドジャース」（２４日、トロント）

ドジャースの大谷翔平投手（３１）が２４日（日本時間２５日）、敵地トロントで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ（ＷＳ）第１戦に「１番・指名打者」で出場し、七回にポストシーズン（ＰＳ）６本目、自身ＷＳ初の本塁打を放った。大敗ムード漂う展開で打った松井秀喜氏以来となる日本選手のＷＳ弾。ＰＳ通算９本塁打で、同氏が持つ日本選手最多記録にあと１本に迫った。

ブーイングを浴びせ続けた敵地ファンを黙らせた。投壊で９点差がついた七回１死一塁の場面で大谷が意地の一発だ。カウント１−２と追い込まれながら、内角低めカーブを右翼席まで運んだ。

バットの芯を外した一撃は、発射角４１度の“ムーンショット”。高々と舞い上がり、ゆっくり落ちていく打球とは対照的に、一塁走者を追い抜かんばかりのスピードでダイヤモンドを回った大谷。笑顔なきワールドシリーズ１号だった。

前日の全体練習で今季２度目のフリー打撃を敢行した。３３スイングで推定飛距離１５０メートル弾を含む１４本の柵越え。「外でしか確認できないことをしっかりと」。手応えを持って臨んだ大舞台で結果を出した。

しかし、この日は五回の第３打席までノーヒット。１点を先制し、なおも２死満塁の二回の打席は一ゴロに倒れた。序盤の絶好機を逸すると、同点の六回に投手陣が大崩れ。シリーズ史上２番目の１イニング９失点で勝敗はほぼ決した。

ブ軍は２３年オフにエンゼルスからＦＡになった時に移籍先最終候補だった球団。大谷がフロリダのキャンプ施設を訪れた経緯もあって、九回２死走者なしの打席ではスタンドから「ＷＥ ＤＯＮ’Ｔ ＮＥＥＤ ＹＯＵ（お前は必要ない）」の大合唱が起こった。

シリーズ史上、第１戦に勝ったチームの優勝確率は６４％（７７／１２０）。第２戦を制したチームのそれは６５％（７８／１２０）とほぼ同じ。大谷の打撃を振り返り、ロバーツ監督は「いいホームランだった。これをきっかけに乗ってほしいね」と期待を込めた。大きな意味を持つ第２戦。大谷が勝利に直結する豪快アーチで、再び敵地ファンを黙らせる。