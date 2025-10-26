マンチェスター・Uvsブライトン スタメン発表
[10.25 プレミアリーグ第9節](オールド トラフォード)
※25:30開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 31 センネ・ラメンス
DF 4 マタイス・デ・リフト
DF 15 レニー・ヨロ
DF 23 ルーク・ショー
MF 2 ディオゴ・ダロト
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 10 マテウス・クーニャ
MF 16 アマド・ディアロ
MF 18 カゼミーロ
MF 19 ブライアン・ムベウモ
FW 30 ベンヤミン・シェシュコ
控え
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
DF 3 ヌセア・マズラウィ
DF 12 タイレル・マラシア
DF 13 パトリック・ドルグ
DF 26 アイデン・ヘブン
MF 7 メイソン・マウント
MF 25 マヌエル・ウガルテ
MF 37 コビー・メイヌー
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
監督
ルベン・アモリム
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 5 ルイス・ダンク
DF 6 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 27 マッツ・ビーファー
DF 29 マキシム・デ・クーパー
MF 10 ジョルジニオ・ルター
MF 11 ヤンクバ・ミンテ
MF 17 カルロス・バレバ
MF 24 フェルディ・カディオール
MF 26 ヤシン・アヤリ
FW 18 ダニー・ウェルベック
控え
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 21 オリビエ・ボスカリ
DF 42 ディエゴ・コッポラ
MF 20 ジェームズ・ミルナー
MF 25 ディエゴ・ゴメス
FW 9 S. Tzimas
FW 14 T. Watson
FW 19 C. Kostoulas
FW 58 N. Oriola
監督
ファビアン・ヒュルツェラー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります