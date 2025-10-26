[10.25 プレミアリーグ第9節](オールド トラフォード)

※25:30開始

<出場メンバー>

[マンチェスター・ユナイテッド]

先発

GK 31 センネ・ラメンス

DF 4 マタイス・デ・リフト

DF 15 レニー・ヨロ

DF 23 ルーク・ショー

MF 2 ディオゴ・ダロト

MF 8 ブルーノ・フェルナンデス

MF 10 マテウス・クーニャ

MF 16 アマド・ディアロ

MF 18 カゼミーロ

MF 19 ブライアン・ムベウモ

FW 30 ベンヤミン・シェシュコ

控え

GK 1 アルタイ・バユンドゥル

DF 3 ヌセア・マズラウィ

DF 12 タイレル・マラシア

DF 13 パトリック・ドルグ

DF 26 アイデン・ヘブン

MF 7 メイソン・マウント

MF 25 マヌエル・ウガルテ

MF 37 コビー・メイヌー

FW 11 ジョシュア・ザークツィー

監督

ルベン・アモリム

[ブライトン]

先発

GK 1 バルト・フェルブルッヘン

DF 5 ルイス・ダンク

DF 6 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ

DF 27 マッツ・ビーファー

DF 29 マキシム・デ・クーパー

MF 10 ジョルジニオ・ルター

MF 11 ヤンクバ・ミンテ

MF 17 カルロス・バレバ

MF 24 フェルディ・カディオール

MF 26 ヤシン・アヤリ

FW 18 ダニー・ウェルベック

控え

GK 23 ジェイソン・スティール

DF 21 オリビエ・ボスカリ

DF 42 ディエゴ・コッポラ

MF 20 ジェームズ・ミルナー

MF 25 ディエゴ・ゴメス

FW 9 S. Tzimas

FW 14 T. Watson

FW 19 C. Kostoulas

FW 58 N. Oriola

監督

ファビアン・ヒュルツェラー

