町野修斗のボルシアMG、開幕8戦未勝利で最下位から抜け出せず…バイエルンが無傷の8連勝で首位快走
[10.25 ブンデスリーガ第8節 ボルシアMG 0-3 バイエルン]
ブンデスリーガ第8節が25日に開催され、FW町野修斗が所属する18位ボルシアMGは本拠地で首位バイエルンに0-3で敗れた。ベンチスタートの町野は後半18分に途中出場。チームは開幕8試合未勝利(3分5敗)となった。
前半19分にボルシアMGのDFイェンス・カストロップが退場すると、数的優位のバイエルンは後半19分に先制。MFヨシュア・キミッヒが自らのシュートのこぼれ球を左足で蹴り込んだ。
さらに後半24分、MFマイケル・オリーズのスルーパスからDFラファエル・ゲレイロが左足で決め、追加点をマーク。後半36分には17歳MFレナート・カールがペナルティエリア手前中央から左足で見事なシュートを突き刺し、3-0とした。
バイエルンは開幕8連勝で首位を快走。ボルシアMGは最下位から抜け出すことはできなかった。
