日本代表対決は堂安律のフランクフルトに軍配! ブルカルト2発でザンクト・パウリ撃破
[10.25 ブンデスリーガ第8節 フランクフルト 2-0 ザンクト・パウリ]
ブンデスリーガ第8節が25日に行われ、MF堂安律が在籍する7位フランクフルトは、ホームでMF藤田譲瑠チマ所属の14位ザンクト・パウリに2-0で勝利した。日本代表の両選手はそろってスタメン出場。右サイドハーフの堂安が後半41分に交代した一方、ボランチの藤田は90分間プレーした。
フランクフルトが先制したのは前半35分。MFジャン・ウズンがペナルティエリア右でのキープからクロスを送ると、GKニコラ・バシリに触られたボールをFWヨナタン・ブルカルトがヘッドで押し込んだ。
後半11分には右サイドのMFファレス・シャイビがクロスを供給。ブルカルトがトラップから左足で蹴り込み、この日2点目を挙げた。
そのままフランクフルトが2-0で逃げ切り、リーグ戦3試合ぶりの白星。ザンクト・パウリは5連敗を喫した。
