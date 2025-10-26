柏に完敗で遠のく残留、横浜FCは次節に降格決定の可能性も…指揮官「諦めずにやっていくしかない」
[10.25 J1第35節 柏 2-0 横浜FC 三協F柏]
第31節から3節連続で、残留圏の17位・横浜FMと同勝ち点で並んでいた18位・横浜FCは、前節・名古屋戦で先制後に逆転を許すも、後半ATに同点弾をあげて勝ち点1を手にした。ところが、残留争いのライバルである横浜FMは浦和に4-0の快勝。勝ち点差「2」で迎えた今節、横浜FCは柏に0-2の完敗を喫した一方で、横浜FMは広島に3-0で勝利し、勝ち点差は「5」に広がった。
柏戦で前半立ち上がりに押し込んだのは横浜FCのほうだった。ロングボールを使って柏陣内に攻め入るとMF細井響、FWルキアンのシュートが立て続けに相手ゴールを襲った。その後は柏に押し込まれながらも、「相手のアタッキングサード、我々のディフェンシブサードではもう絶対にやらせない」(三浦文丈監督)守備で、前半終盤にはチャンスをつくられながらもスコアレスで前半を終えた。
「ポジティブな発言をしないといけないなってまず思ったんで、押し込まれてる中でも相手の方が困ってるんじゃないの。相手の方が攻めあぐねてんじゃないの。そこのところはちゃんとできてると思うよ。ただ、奪った後のひとつ目のパスが攻撃につながって、カウンターでボールが前進しないと、さらにラインは上がんないよ、っていうようなことを中心に話しました」
指揮官の思いとは裏腹に、後半に入って攻撃のギアを上げた柏に立て続けに2ゴールを奪われ、痛恨の敗戦を喫した。雨の中でゴール裏から声援を送り続けていたサポーターは、試合後にあいさつへきた選手とスタッフを鼓舞し続けていた。
次節、横浜FMが勝利し、横浜FCが引き分け以下で終わった場合に、残り2試合で勝ち点差は「7」へと広がり、18位以下が確定、横浜FCの降格が決定する。
「残り3試合、勝ち点差があるかもしれないですけど、諦めずにやっていくしかないっていう風に思っています」(三浦監督)
来月8日行われるJ1第36節、横浜FCは敵地で首位の鹿島と対戦する。
(取材・文 奥山典幸)
