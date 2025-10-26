◇ワールドシリーズ第1戦 ドジャース4―11ブルージェイズ（2025年10月24日 トロント）

【WS舞台裏】WS初戦の舞台になったブルージェイズの本拠地ロジャーズ・センターの名物が隣接するホテル「トロント・マリオット・シティ・センター」だ。窓越しに観戦できる3、4階の部屋が特に人気で、24日の第1戦は最高額9000カナダドル（約98万1000円）まで高騰。同ホテルのライアン・ソダーバーグGMは「試合観戦できるホテルは北米で唯一。WS初戦は全室完売だ」とホクホク顔で話した。

風景は壮観。特別に部屋を案内してもらった試合開始5時間前に窓から見下ろすとドジャース・佐々木がブルペンでストレッチをしている様子が見えた。「窓を開ければ球場の音が聞こえて、歓声も感じられる。球場の一部にいるような体験ができる」という同GMの売り込みは大げさではない。他にも最大25人が食事や歓談しながら観戦できるスカイボックスも人気だ。

同GMは「トロントはアイスホッケーの街だが、今は完全に野球が支配している。街全体が電気を帯びているみたいに凄く盛り上がっている」と強調。窓越しに見る32年ぶりのWSは、一生の思い出になるに違いない。（杉浦大介通信員）