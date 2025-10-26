◇ワールドシリーズ第1戦 ドジャース4―11ブルージェイズ（2025年10月24日 トロント）

【森繁和 視点】ドジャース・大谷の7回の本塁打は、低めの難しいカーブをうまくすくい上げた。高く上がりすぎたと思ったが、あれが届くのが大谷。打撃の状態は決して悪くない。やはりポイントになるのは対左投手だ。

5回の第3打席で左腕フルーハティをぶつけられた。4球目までは全て外角。初球カットボール以降は外に大きく変化するスイーパーだった。やや横からの変則で、大谷は1ストライクからの2球目を空振り。これで追い込まれたが、そこから3、4球目は外角の厳しいコースを見逃すことができた。この「見極め」をいかに貫くことができるかが大切。最後は真ん中低めのスイーパーに見逃し三振に倒れたが、これはボール球と判断したから。とにかく打席で冷静さを失わないことだ。

今後も相手は大谷に左投手をぶつけ、長打警戒で外角一辺倒の配球になるだろう。そこで大谷に求められるのは、安打でも四球でもいいからチームのために出塁すること。あとは、相手の失投で内角に抜けてきたスイーパーを見逃さないこと。甘く入ればイコール、本塁打となる。