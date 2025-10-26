¤µ¤ó¤Þ¡¡NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÈÁ´¥«¥Ã¥È¡É¥È¥é¥Ö¥ë¤Î²áµî¡Ö´ª¶åÏº¤µ¤ó¤¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÅÜ¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡×
¡¡ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬£²£µÆü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î£Í£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡Ö¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥óÅÚÍËÆü¡×¤Ë½Ð±é¡£Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤ò½ä¤ëàÂç¥È¥é¥Ö¥ëá¤Î²áµî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¡¼¥ë¤Ç¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÇú¾ÐÌäÂê¡¦ÂÀÅÄ¸÷¤ÎÏÃÂê¤ò¿¶¤é¤ì¤¿¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö²¶¤â¡Ê¸ÞÂåÌÜÃæÂ¼¡Ë´ª¶åÏº¤µ¤ó¤ËÍê¤Þ¤ì¤ÆÂç²Ï¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤È¤ó¤É¥«¥Ã¥È¤ä¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡×¤È²ó¸Ü¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¤¤¤µ¤Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤µ¤ó¤¬´ª¶åÏº¤µ¤ó¤ÈÉ×ÉØ¤ÎÌò¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£²¶¤¬µþÅÔ¤ÎÎ¥º§¤·¤Æ¤ë¾¦¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£´ª¶åÏº¤µ¤ó¤Ë¡Ø¤¢¤ó¤¿¤Î²Ç¤Ï¤¤¤¤²Ç¤ä¤Í¤¨¡Ù¡Ø¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤¦¤Á¤ÎÁ°¤Î²Ç¤Ï¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò´ª¶åÏº¤µ¤ó¤ÈÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤è¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¸å¡¢´ª¶åÏº¤µ¤ó¤â¡Ö¤½¤ì¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈËþÂ¤²¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢»£±ÆÅöÆü¤â¹ë²Ú¤Ê°áÁõ¤È¡¢¤µ¤ó¤ÞÆþ¾ìÍÑ¤Î²ÖÆ»¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¥¹¥¿¥¸¥ªÆþ¤ê»þ¤Ï¥¯¥é¥Ã¥«¡¼¤ÇÌÄ¤é¤µ¤ì¤ë´¿·Þ¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡´Î¿´¤Î±éµ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¤¥·¡¼¥ó»£¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤½¤·¤¿¤é¡¢¡Ø¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡¢Á´¥«¥Ã¥È¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¡Ø¤¨¡ª¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥Ó¥Ã¥¯¥ê¶ÄÅ·¤ÎÂ¼¾å¥·¥ç¡¼¥¸¤«¤é¡Ö²¿¤¬¤¢¤«¤ó¤«¤Ã¤¿¤ó¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö²¶¤«¤éÂçÃÝ¤µ¤ó¤Ë¹Ô¤¯³¨¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤âÉ×ÉØ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡£¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¤¼ê»æ¤ò¡ÊÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ë¡£¡ØËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡£¤³¤¦¤³¤¦¤Ç¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤½¤³¤Ç¤â´ª¶åÏº¤µ¤ó¤¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÅÜ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢ÂçÊÑ¤ÊÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾Ú¸À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¸åÆüÃÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¤½¤ì¤ÇÂÇ¤Á¾å¤²¤Ç´ª¶åÏº¤µ¤ó¤ÈÃ¯¤«¤¬¥±¥ó¥«¤·¤Æ¡¢ÂçÃÝ¤µ¤ó¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ø½õ¤±¤Æ¡£º£¥±¥ó¥«¤·¤Æ¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤Ê¤ó¤Ç²¶¤¬¹Ô¤«¤Ê¤¢¤«¤ó¤Í¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿»×¤¤½ÐÏÃ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËÌäÂê¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ï£±£¹£¹£¹Ç¯¤Î¡Ö¸µÏ½åçÍð¡×¡£¤³¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¤µ¤ó¤Þ¤Ï£Î£È£Ë¤È°ì»þ´üÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢£²£°£±£³Ç¯¤Î¡Ö£Î£È£Ë¡ßÆü¥Æ¥ì¡¡£¶£°ÈÖ¾¡Éé¡×½Ð±é¤ÇàÀã²ò¤±á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£