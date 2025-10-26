◇SMBC日本シリーズ2025 第1戦 阪神2―1ソフトバンク（2025年10月25日 みずほペイペイD）

今年も猛虎の「シリーズ男」は健在だ。阪神・近本は、3回2死の第2打席で左前打を放って波に乗った。「先制されたんですが、しっかり粘って。自分たちの野球ができたと思う。どんな形でも塁に出られたらと思っていた」。助走を終え、確かな存在感を示したのは、1点劣勢の6回だ。

先頭で打席へ向かうと、カウント2―2から有原のチェンジアップを中前へはじき返した。無死一塁。ここでもう一つの武器を駆使した。「足」だ。次打者・中野への初球で右腕のモーションを完全に盗み、絶好のスタートを切って悠々と二塁を陥れた。意外にも、これが日本シリーズでの自身初盗塁。中野の絶妙なバント安打で三塁へ進み、森下の遊ゴロの間に同点の生還を果たした。リードオフマンの「打」と「走」が試合を動かし、スコアボードに大きな「2」を刻みつけた。

「（有原は）内にカット（ボール）、外にツーシーム、チェンジアップ（の組み立て）だった。打ちにいくというよりは、とにかく対応、対応という形で待っていました」

難敵から価値ある2安打。これでオリックスと戦った23年の第3戦から、日本シリーズでは6試合連続安打となった。加えて、この日のマルチ安打で同通算16安打とし、藤井栄治を抜いて猛虎単独2位にも浮上。シリーズ通算打率は驚異の・485（33打数16安打）。頂上決戦で、これ以上に頼もしい男はいない。

「（安打と盗塁が）勝ちにつながったのは大きい。また明日は明日で。きょう何をしたとかは関係ない。頑張りたい」。今年も1試合ごとに切り替えて、「H」ランプを積み重ねる構え。その先に日本一が待つ。