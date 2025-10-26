ºå¿À¡¦ÅçÅÄ³¤Íù¡¡¥µ¥×¥é¥¤¥ºµ¯ÍÑ±þ¤¨¤¿¡ªº£µ¨ÀèÈ¯¤ï¤º¤«4»î¹ç¤â¡ÄÅðÎÝ¤Ç¡¢Èþµ»¤Ç»ý¤ÁÌ£È¯´ø
¡¡¡þSMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡¡Âè1Àï¡¡ºå¿À2¡½1¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê2025Ç¯10·î25Æü¡¡¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤D¡Ë
¡¡ºå¿À¡¦ÅçÅÄ¤¬¡¢Æ£Àî´ÆÆÄ¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ºµ¯ÍÑ¤Ë¸«»ö¤Ë±þ¤¨¤¿¡£¡Ö6ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤Ç¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º½é¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¡¢5²ó¤ËÆóÎÝÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç¤Î½é°ÂÂÇ¡õ½éÅðÎÝ¤â¥Þ¡¼¥¯¡£ÂçÉñÂæ¤Ç¡È½éÊª¤Å¤¯¤·¡É¤ÎÌöÆ°¤À¡£
¡¡¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¹×¸¥¤Ç¤¤º¡¢ÌÂÏÇ¤Ð¤«¤ê¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡ÂÇ¡¢Áö¤ËÂ³¤¤¤Æ¡Ö¼é¡×¤Ç¤âÌ¥¤»¤¿¡£8²óÌµ»à¡¢ÌøÄ®¤¬Êü¤Ã¤¿ÂçÈôµå¤ò¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¡£2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤éÌîÂ¼¤¬ÂÇ¤Ã¤¿¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥·¡¼¥ÈºÝ¤Îº¸Èô¤â¹¥Êá¤·¡¢¥Ô¥ó¥Á¤òÃ¦¤·¤¿¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÎÀèÈ¯½Ð¾ì¤Ï4»î¹ç¤Î¤ß¡£8·î9Æü°Ê¹ß¤Ï2·³Êë¤é¤·¤¬Â³¤¤¤¿29ºÐ¤¬¡¢¥·¥Ó¤ì¤ëÂçÉñÂæ¤Ç»ý¤ÁÌ£¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡¸×¾¤Ø¤Î²¸µÁ¤¬¸¶Æ°ÎÏ¤À¡£¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿9·î7Æü¡¢¹Ã»Ò±à¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤ÆÆ¹¾å¤²¤ËÎ©¤Á¹ç¤¤¡¢¥Ó¡¼¥ë³Ý¤±¤Ë¤â»²²Ã¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÂÇÎ¨¡¦129¤ÎÃË¤¬±©ÌÜ¤ò³°¤»¤ë¤ï¤±¤â¤Ê¤¯¡Ö4¡¢5ËÜ¥Ó¡¼¥ëÉÓ¤ò¶õ¤±¤Æ¡¢½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¶ù¤Ã¤³¤ÇÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡£¤À¤¬¡¢¸Æ¤Ð¤ì¤Ê¤¤Áª¼ê¤â¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢½Ë¾¡²ñ¤Ë¾·½¸¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤¬Êç¤ë¡£»î¹çÁ°¤Ë¤ÏÄ¾¡¹¤Ë¡ÖÍê¤à¤¾¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤³¤ì°Ê¾å¡¢´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¶ÛÄ¥¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢»î¹çÁ°¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¶ÛÄ¥¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢³«¤Ä¾¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÉúÊ¼¤¬³Î¤«¤ÊÂÀ×¤ò¹ï¤ó¤ÀÂè1Àï¡£½ÐÈÖ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¡¡¡ÊÈ¬ÌÚ¡¡Í¦Ëá¡Ë