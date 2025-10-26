◇SMBC日本シリーズ2025 第1戦 阪神2―1ソフトバンク（2025年10月25日 みずほペイペイD）

阪神・森下が、貴重な1点を生み出した。0―1の6回無死二、三塁。ソフトバンク内野陣は、遊撃のみ後ろを守る特殊な前進守備を敷いてきた。「（遊撃の守備位置は）見えていた」。詰まりながらも遊ゴロとし、その間に三塁走者・近本をホームへと迎え入れた。想定内の最低限の働きを、見事に果たした。

「なんとか事を起こせば、1点入るなと思っていたので。ツーシーム、フォークと両方対応できるように打席に入っていた」

23年の日本シリーズで新人記録を更新する7打点をマーク。この日の打点で、シリーズ通算8打点とし桧山進次郎を抜いて球団単独3位に浮上した。初回は2死から有原のツーシームを捉えて左翼線二塁打を放ち、25年日本シリーズの虎初安打も記録。シリーズ通算3二塁打も、並木輝男に並ぶ球団3位タイとなった。

初戦勝利に大きく貢献。それでも森下は表情を変えることなく、「短期決戦を勝つことが全て。今日の試合はいったん忘れて。明日に備えたい」と前を向いた。背番号1には、日本一しか見えていない。