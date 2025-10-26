◇SMBC日本シリーズ2025 第1戦 阪神2―1ソフトバンク（2025年10月25日 みずほペイペイD）

「SMBC日本シリーズ2025」が25日に開幕し、阪神が2―1でソフトバンクに先勝した。03年から7戦全敗だった敵地みずほペイペイドームでの日本シリーズでチームを初勝利に導いたのは、4番・佐藤輝明内野手（26）のバットだ。1―1に追いついた6回、なお1死三塁で決勝の右中間適時二塁打。日本シリーズでの自身初タイムリー＆初決勝打で猛虎を「博多の呪縛」から解き放った。敵地開幕のシリーズ先勝は球団では85、23年に続く3度目で、過去2度はいずれも日本一という吉兆星で発進した。

カウントは3ボールだった。6回、森下の遊ゴロで1―1に追いつき、なお1死三塁。後続には勝負強い大山が待ち構える。つなぐか、決めるか。死闘の分岐点となりえる打席で、佐藤輝は全く迷わなかった。答えは一つ、オレが決める――。

「そう（迷いなく）ですね。いい形で、いいところに落ちてくれた。チャンスで回してもらったので、しっかり打ち返すことができて、良かったです」

有原が投じた外寄りのチェンジアップを、巧みに右中間へとはじき返した。中野の生還を見届けると、主砲は塁上で何度も何度も手を叩き、感情を爆発させた。これでカウント3ボールからのヒッティングは、レギュラーシーズンを含めキャリア通算4打数3安打、3打点。狙いすました一振りで、値千金の決勝打を生んだ。

「いい攻撃ができたんじゃないかと思う」

1、2打席目も2ボールとされたように、今季「40本塁打＆100打点」を刻んだ男への鷹の警戒は厳しかった。有原―海野のバッテリーからは安易に直球が来ない。先発右腕と対した3打席計13球で、ストレートは1、2打席目の初球に来た2球だけ。多彩な変化球での翻弄（ほんろう）にも見事対応した。

「3打席目で（有原の）イメージもつかめたので、良かった」

博多への移動を翌日に控えた22日、甲子園での全体練習を終え、佐藤輝は兵庫県西宮市内の焼き肉店へ向かった。3日後に幕を開ける決戦へ、士気を高めるべく開かれたチームの決起集会に参加。梅野や中野と同じ卓を囲み、絶品の肉に舌鼓を打ちながら結束した。

自身2年ぶり2度目の頂上決戦。平常心ではいられない。24日の前日練習では「それ（いつも通り）は無理でしょう」と高揚感を隠さず。この日の試合前練習でも、いつもはナインやトレーナーの輪に交じるストレッチをベンチ裏で行った。両耳にはワイヤレスイヤホン。雑音をシャットアウトし、ひたすら己の心と向き合った男に怖いものはなかった。

「（第2戦は）新しい投手。またしっかり準備して頑張りたい」

今季12勝の上沢と激突する第2R。連勝発進を期す猛虎の主砲が、再び博多の夜を熱くする。（八木 勇磨）

【3ボールが得意】

○…佐藤輝（神）が6回の打席でカウント3ボールから決勝の右中間二塁打。レギュラーシーズンでカウント3ボールから打って結果球となったケースは3打数2安打で、安打はいずれも適時打だった。