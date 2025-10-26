◇SMBC日本シリーズ2025 第1戦 阪神2―1ソフトバンク（2025年10月25日 みずほペイペイD）

【亀山つとむ 視点】大抜てきに阪神・島田が足と守備で応えた。大きかったのは1点優勢で迎えた8回の守備だ。2番手・及川に対して先頭の柳町が左翼線方向に伸びる打球を放った。ここで島田がスピードを緩めることなく、最後まで打球にチャージをかけてランニングキャッチ。彼にとっては当然のプレーかもしれないが、打球が抜けていたら同点に追いつかれていた可能性は高かった。展開的にも大きなプレーだった。

打席でも与えられた役目に徹した。2回1死での第1打席では三塁線にセーフティーバント。ライン際に転がすことができずにアウトになったが、チームとして揺さぶりをかける姿勢を体現。自らの立場を理解したプレーだった。

5回には先頭打者で二塁への内野安打で出塁すると、続く高寺の打席で二盗に成功。得点にはならなかったが、この出塁で6回の攻撃が近本から始まる流れをつくり、逆転への伏線となった。終わってみれば、近本から始まる回が3度。島田を含めて下位打線がつないだ結果でもある。

島田はCSファイナルSでは出番がなく、レギュラーシーズンでも4試合しかスタメンがなかった。それでも日本シリーズという舞台で、求められた役目を果たした。6番以下は足と守備重視で打線を組み、左翼で1年間、各自が切磋琢磨（せっさたくま）を続けた成果を発揮した。

阪神はDH制のパ・リーグ本拠地ゲームでも、割り切っていつも通りの野球に徹したことが逆転勝利を呼んだ。藤川監督が言い続けた「凡事徹底」の精神が見えた初戦だ。（スポニチ本紙評論家）