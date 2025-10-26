ºå¿À¥É¥é2¤ÎÆüÂç¡¦Ã«Ã¼¾¸à¡¡¾Íè¤ÏÆ´¤ì¶âËÜÃÎ·û»á¤ÎÇØÈÖ¹æ¡Ö6¡×·Ñ¾µ¤À¡Ö6ÈÖ¤¬¹¥¤¡£¤Ä¤±¤¿¤¤¡×
¡¡ºå¿À¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È2°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿ÆüÂç¡¦Ã«Ã¼¤¬25Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ÎÆ±¹»¤Ç¡¢Èª»³½ÓÆóÅý³ç¥¹¥«¥¦¥È¤é¤«¤é»ØÌ¾¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¼õ¤±¤¿¡£ÅìÅÔÂç³ØÌîµå¥ê¡¼¥°¤Ç3Ç¯½Õ¡¢½©¤È2µ¨Ï¢Â³¤Ç¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿°ÂÂÇÀ½Â¤µ¡¤Ï¡¢¾ÍèÅª¤Ë±É¤¨¤¢¤ëÌÔ¸×¤ÎÇØÈÖ¹æ¡Ö6¡×·Ñ¾µ¤ò´õË¾¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö6ÈÖ¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ä¤±¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡Âç³Ø¤Ç¤â¤Ä¤±¤¿ÈÖ¹æ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢ÌÀ³Î¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£¡Öº¸±¦¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶âËÜ¡ÊÃÎ·û¡ËÁª¼ê¤ò¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¼Â¤Ï¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬ºå¿À¤Î¡Ö6¡×¤òÇØÉé¤Ã¤¿¶âËÜ»á¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¡Ê¼«¿È¤¬¡Ë1Ç¯À¸¤Îº¢¡¢¿¹²¼æÆÂÀÁª¼ê¤¬Ãæ±ûÂç¤Î6ÈÖ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡£ÌÔ¸×¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¡¢¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¼ç¼´ÂÇ¼Ô¡£ÇØÃæ¤òÄÉ¤¦2¿Í¤Ø¤ÎÆ´ØÝ¤ÎÇ°¤¬¡¢¡Ö6¡×¤Ë¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¾å¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ëÁª¼ê¤Ï¥±¥¬¤ò¤·¤Ê¤¤Áª¼ê¡£¤½¤³¤Ï4Ç¯´Ö°ìÈÖ¡¢µ¤¤ò»È¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â·ÑÂ³¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¶âËÜ»á¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢1492»î¹çÏ¢Â³¥Õ¥ë¥¤¥Ë¥ó¥°½Ð¾ì¤ÎÀ¤³¦µÏ¿¤ò»ý¤Ä¡ÖÅ´¿Í¡×¡£¤½¤·¤Æ¿¹²¼¤âº£µ¨¡¢½é¤á¤Æ¥·¡¼¥º¥óÁ´»î¹ç½Ð¾ì¤òÃ£À®¤·¤¿¡£Ã«Ã¼¤âÉé¤±¤¸¤È¡ÖÂÎ¤Î¶¯¤µ¡×¤¬»ý¤ÁÌ£¤À¡£Âç³Ø2Ç¯»þ¤«¤é²¼È¾¿È¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¦¥¨¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÃå¼ê¡£ÊÂ¹Ô¤·¤Æ¿©»ö¥È¥ì¤Ë¤âÎå¤ß¡¢¾Æ¤Æù¤Ê¤é¡Ö¡Ê¥Á¡¼¥à¤Ç¡Ë°ìÈÖ¿©¤Ù¤Þ¤¹¡×¤È¹ë¸ì¤¹¤ë¡£Âç³ØÆþ³Ø»þ73¥¥í¤ÎÂÎ½Å¤Ï81¥¥í¤ËÁýÎÌ¡£¡È¥¢¥Ë¥Æ»¡É¤òÊâ¤à¤¿¤á¤ÎÅÚÂæ¤ÏÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ç¤ËÆó¡¢»°ÎÝ¤ò¼é¤ëÃ«Ã¼¡£ºå¿À¤Ë¤ÏÆóÎÝ¡¦ÃæÌî¡¢»°ÎÝ¡¦º´Æ£µ±¤¬·¯Î×¤·¡¢¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦Î©ÀÐ¤â¥é¥¤¥Ð¥ë¤À¡£¡Ö³§¤µ¤ó¤È¶¥Áè¤·¤Æ¡¢°ìÈÖ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¡£¶¥Áè¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Á¡¢¡Ö6¡×¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÃË¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ê¾¾ËÜ¡¡¹ÒÎ¼¡Ë