◇SMBC日本シリーズ2025 第1戦 阪神2―1ソフトバンク（2025年10月25日 みずほペイペイD）

阪神・藤川監督の“火の玉継投”がハマった。踏ん張りどころを迎えたのは1点優勢の8回。2死二塁で左腕・及川に対し、ソフトバンクが代打・山川を起用。ここで指揮官は、3番手に石井を投入した。

相手の切り札に、レギュラーシーズンを50試合連続無失点で終えた完全無欠のセットアッパーで対抗。右腕は慎重に勝負して山川には四球を与えたが、続く野村を直球で左飛に仕留めた。守護神・岩崎も控える中で藤川監督は9回も石井に託した。最後は2死一、二塁のピンチを招きながらも、柳町を中飛に仕留めた。

第1戦からしびれる場面での起用に加え、回またぎでセーブも記録した右腕は「（8回は）塁に出たらいくぞというのはある程度。（9回は）ベンチに戻った時に（首脳陣に）“もう一丁いくぞ”と言われた。なんとかゼロで抑えられた。いい試合ができた」と熱投を振り返った。

藤川監督も「それだけのゲームだったと。彼らがよくやってくれている」と投手陣を称賛。監督として初の頂上決戦では、スタメンは8月8日以来だった島田を「6番・左翼」に抜てきするなどタクトもさえ、パ王者から先手を取った。

「明日はニューゲームですから。自分のチームの野球をする。これに尽きますね」。肩肘張らず、あと3勝をつかみにいく。