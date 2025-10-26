プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「鶏天丼」 「ご飯のお供に！大根とニンジンのきんぴら」 「塩もみナスの即席漬け」 の全3品。
パサつきやすい鶏むね肉も、衣に通せばサクッとふんわり！　きんぴらはよく炒めて下さいね！

【主食】鶏天丼
ベーキングパウダーを加えることでサクッとおいしい鶏天に！

©Eレシピ


調理時間：30分
カロリー：893Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

鶏むね肉  (大)1枚
＜衣＞
  溶き卵  1個分
  小麦粉  大さじ2
  片栗粉  大さじ2
  ベーキングパウダー  小さじ1/2
  顆粒チキンスープの素  小さじ1
  サラダ油  小さじ1
ご飯  (炊きたて)丼2杯分
ミツバ  (刻み)1/4束分
揚げ油  適量 麺つゆ  (ストレート)適量

【下準備】

鶏むね肉は1.5〜2cm角に切る。ボウルで＜衣＞の材料を混ぜ合わせる。揚げ油は170℃に予熱し始める。

©Eレシピ



【作り方】

1. ＜衣＞のボウルに鶏むね肉を入れ、全体にからめるように混ぜる。

©Eレシピ


2. 170℃の揚げ油に(1)をスプーンでひとくち大ずつ落とし入れ、色よく揚げる。

©Eレシピ


3. 油をきって麺つゆに通し、ご飯をよそった丼にのせる。ミツバをのせ、お好みで麺つゆをかける。

©Eレシピ



【副菜】ご飯のお供に！大根とニンジンのきんぴら
大根とニンジンの甘辛のきんぴらです。しっかり炒めることがおいしさの秘訣！

©Eレシピ


調理時間：15分
カロリー：135Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

大根  5~6cm
ニンジン  1/4本 ＜調味料＞
  酒  大さじ1~2
  みりん  大さじ1
  砂糖  小さじ1~2
  しょうゆ  大さじ1~2
ゴマ油  小さじ2
白ゴマ  大さじ1.5
一味唐辛子  適量

【下準備】

大根とニンジンは皮をむき、さらに幅5mmの棒状に切る。

©Eレシピ



【作り方】

1. フライパンにゴマ油を中火で熱し、大根、ニンジンを焼き色がつくまで炒める。

©Eレシピ


2. ＜調味料＞の材料を加え、汁気がなくなるまでしっかり炒める。最後に白ゴマを加えてサッと炒め合わせ、器に盛る。お好みで一味唐辛子を振る。

©Eレシピ



【副菜】塩もみナスの即席漬け
簡単にできる即席漬け。箸休めに最適！

©Eレシピ


調理時間：15分
カロリー：20Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

ナス  1~2本   塩  少々
大葉  2~3枚
＜合わせ調味料＞
  作り置き甘酢  大さじ1~2
  だししょうゆ  小さじ1.5

【下準備】

ナスはヘタを取って縦半分に切り、薄い半月切りにする。大葉は軸を切り落とし、せん切りにする。ボウルで＜合わせ調味料＞の材料を混ぜ合わせる。

©Eレシピ



【作り方】

1. ビニール袋にナスと塩を入れ、袋に空気を入れて口をしっかり持ち、袋を振って全体に塩をからませる。

©Eレシピ


2. 空気をできるだけ抜いて袋の口を縛り、水が出てきたら水気を絞る。＜合わせ調味料＞のボウルに大葉と共に加えて和え、食べる直前まで冷やし、器に盛る。

©Eレシピ