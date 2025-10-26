【今日の献立】2025年10月26日(日)「鶏天丼」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「鶏天丼」 「ご飯のお供に！大根とニンジンのきんぴら」 「塩もみナスの即席漬け」 の全3品。
パサつきやすい鶏むね肉も、衣に通せばサクッとふんわり！ きんぴらはよく炒めて下さいね！
【主食】鶏天丼
ベーキングパウダーを加えることでサクッとおいしい鶏天に！
©Eレシピ
調理時間：30分
カロリー：893Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）鶏むね肉 (大)1枚
＜衣＞
溶き卵 1個分
小麦粉 大さじ2
片栗粉 大さじ2
ベーキングパウダー 小さじ1/2
顆粒チキンスープの素 小さじ1
サラダ油 小さじ1
ご飯 (炊きたて)丼2杯分
ミツバ (刻み)1/4束分
揚げ油 適量 麺つゆ (ストレート)適量
【下準備】鶏むね肉は1.5〜2cm角に切る。ボウルで＜衣＞の材料を混ぜ合わせる。揚げ油は170℃に予熱し始める。
©Eレシピ
【作り方】1. ＜衣＞のボウルに鶏むね肉を入れ、全体にからめるように混ぜる。
©Eレシピ
2. 170℃の揚げ油に(1)をスプーンでひとくち大ずつ落とし入れ、色よく揚げる。
©Eレシピ
3. 油をきって麺つゆに通し、ご飯をよそった丼にのせる。ミツバをのせ、お好みで麺つゆをかける。
©Eレシピ
【副菜】ご飯のお供に！大根とニンジンのきんぴら
大根とニンジンの甘辛のきんぴらです。しっかり炒めることがおいしさの秘訣！
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：135Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）大根 5~6cm
ニンジン 1/4本 ＜調味料＞
酒 大さじ1~2
みりん 大さじ1
砂糖 小さじ1~2
しょうゆ 大さじ1~2
ゴマ油 小さじ2
白ゴマ 大さじ1.5
一味唐辛子 適量
【下準備】大根とニンジンは皮をむき、さらに幅5mmの棒状に切る。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにゴマ油を中火で熱し、大根、ニンジンを焼き色がつくまで炒める。
©Eレシピ
2. ＜調味料＞の材料を加え、汁気がなくなるまでしっかり炒める。最後に白ゴマを加えてサッと炒め合わせ、器に盛る。お好みで一味唐辛子を振る。
©Eレシピ
【副菜】塩もみナスの即席漬け
簡単にできる即席漬け。箸休めに最適！
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：20Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）ナス 1~2本 塩 少々
大葉 2~3枚
＜合わせ調味料＞
作り置き甘酢 大さじ1~2
だししょうゆ 小さじ1.5
【下準備】ナスはヘタを取って縦半分に切り、薄い半月切りにする。大葉は軸を切り落とし、せん切りにする。ボウルで＜合わせ調味料＞の材料を混ぜ合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. ビニール袋にナスと塩を入れ、袋に空気を入れて口をしっかり持ち、袋を振って全体に塩をからませる。
©Eレシピ
2. 空気をできるだけ抜いて袋の口を縛り、水が出てきたら水気を絞る。＜合わせ調味料＞のボウルに大葉と共に加えて和え、食べる直前まで冷やし、器に盛る。
©Eレシピ