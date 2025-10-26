「温度調整難しい日」に“この1枚”！【ZARA】サッと羽織るだけ！「サマ見えベスト」

朝晩と昼との寒暖差が激しい今の時期は、何を着たらいいか分からない……と悩みがち。そんなときに頼れるのが「ベスト」。【ZARA（ザラ）】なら、サッと羽織るだけで装いを格上げしてくれそうな “サマ見え” デザインが豊富にラインナップ。Tシャツやブラウスに重ねるだけで着こなしがぐっと今っぽくまとまるので、温度調整にもおしゃれにも一役買ってくれるはず！

レザー調ベストで即旬度高まる着こなしに

【ZARA】「フェイクレザー バルーンベスト」\7,990（税込）

今季トレンドのレザーのエッセンスを気軽に楽しめそうな、レザー調ベスト。ツヤのある質感が着こなしにエッジを加えつつ、バルーンシルエットとハイネックが大人っぽい印象へと導きます。パッと開閉しやすいスナップボタンで、簡単に脱ぎ着が可能。Tシャツや薄手のニットに重ねるだけで、シンプルな装いも一気に旬の表情に。

ボア素材とリボンでほんのり可愛さをプラス

【ZARA】「ボア素材リボンベスト」\6,590（税込）

ふんわりとしたボア素材が、羽織るだけで温もりを添えてくれるベスト。リボン留めのフロントがほどよい甘さを演出し、カジュアルな装いにも優しげなムードをプラスしてくれます。控えめながら品のあるエクリュカラーで、いつものコーデに馴染みやすそう。

フェイクファーで着こなしを格上げ

【ZARA】「フェイクファー ジップベスト」\8,590（税込）

ふんわりとしたフェイクファーの質感と優しげなゴールデンブラウンカラーが、装いにリッチな雰囲気を添えてくれそう。フラップポケットがほどよいカジュアルさをプラス。ストレッチ入りの裾がメリハリをつけてくれるので、すっきりとした着こなしにまとめることができるかも。

寒暖差がある日に頼れるフリース裏地付き

【ZARA】「フード付きロングキルティングベスト」\8,590（税込）

内側にフリース裏地を採用し、朝晩の冷え込みにも対応してくれそうな一枚。ロング丈で、気になる腰まわりやヒップを自然にカバーしてくれるのも心強いポイントです。ドローストリング仕様のフードの紐もアクセントになり、サッと羽織るだけでサマ見え。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K