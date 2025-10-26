◆米大リーグ ワールドシリーズ第１戦 ブルージェイズ１１―４ドジャース（２４日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャースの大谷翔平投手（３１）が２４日（日本時間２５日）、ワールドシリーズ（ＷＳ）第１戦に「１番・ＤＨ」で出場。９点を追う７回、日本人では松井秀喜（ヤンキース）以来２人目となるＷＳ１号２ランを放ったが、チームはブルージェイズに大敗した。大量得点差の９回には大谷の打席で敵地ファンから「Ｗｅ ｄｏｎ’ｔ ｎｅｅｄ ｙｏｕ」（俺たちにお前は必要ない）」と異例の大合唱も起こった。

笑顔はない。長い滞空時間とは対照的に、大谷は前の走者に追いつきそうなスピードでダイヤモンドを一周した。満足できないのも無理はない。２―１１と９点を追う７回１死一塁で出た空砲。２連覇へ向けた頂上決戦。勝利がすべての中での一発で余韻に浸ることはなかった。

３打席目までは２三振など快音なし。１点リードの２回２死満塁で一ゴロに倒れた。４打席目、右腕・フィッシャーの低めのカーブをすくい上げ右翼席へ運んだ。今季の本塁打の中では、２本あった４２度に次ぐ打球角度は４１度。最高到達地点は１３８フィート（約４２メートル）、滞空時間６・３秒の一発だったが投手陣が１１失点し大敗だった。

異例の光景が広がったのは７点差の９回２死。大谷の５打席目だった。敗戦まであと一人の状況でブルージェイズファンから「Ｗｅ ｄｏｎ’ｔ ｎｅｅｄ ｙｏｕ」（俺たちにお前は必要ない）の大合唱。四球で出塁したが、球場は異様な雰囲気に包まれた。

当時ＦＡだった２３年１２月の「トロント入り」誤情報が尾を引き、試合前は名前をコールされただけで大ブーイング。選手紹介では苦笑いで、打席に入る度に繰り返された。「それを力に変えて行ければと思っています」と話していた大谷らしく意地の一発は見せた。

３発を放ったリーグ優勝決定Ｓ第４戦から中６日が空いたが、２戦連発で今ＰＳ６号。ＷＳ１号でＰＳの通算９本となり、松井秀喜の持つ日本人最多１０本にもあと１本に迫った。大敗の中で数少ない収穫にロバーツ監督も「あのホームランはナイス。この調子を続けてくれることを願う。問題ないだろう」と変わらぬ信頼を口にした。

昨季からのＰＳ７戦シリーズでドジャースの第１戦の黒星発進は初めて。１９０３年から始まった過去１２０回のＷＳで初戦を落としたチームの優勝は４３度で３５・８％。２連敗となれば５７チームで１１チームしか逆転しておらず、１９・３％まで確率は下がる。ド軍のようにリーグ優勝決定シリーズを無敗で突破したチームと、ブ軍のように４勝３敗突破チームのＷＳ対決は過去４度あり全勝突破チームが世界一になった例はない不吉なデータもあるが、「自分たちのチームに対して、自信もあるし、チームの絆にみんな自信を持っている」と２連覇への思いを口にしていた大谷。残り４勝を目指す戦いは始まったばかりだ。（安藤 宏太）

◆大谷の打席での主な大合唱

▽「Ｃｏｍｅ！ ｔｏ！ Ｓｅａｔｔｌｅ！（シアトルに来て！）」 トレード期限、オフのＦＡを控えた２３年７月のシアトルの球宴で異例の勧誘コールに「ちょっと複雑な気持ちでしたけど…」。

▽「Ｃｏｍｅ！ ｔｏ！ Ｔｅｘａｓ！（テキサスに来て！）」 球宴約１か月後の２３年８月に敵地・レンジャース戦で初回の１打席目に立つと異例の大合唱。外野席ではファンがボードも掲げていた。

▽大ブーイング ＦＡでの新天地熟考期間の２３年オフにトロント行きのチャーター機に乗ったという誤情報があり、期待を抱いたブルージェイズファンは２４年４月の対戦で大ブーイングを浴びせたが、大谷は本塁打を放ち「別にブーイングも嫌ではない」。