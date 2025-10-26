THREEの新「ハンド&ボディケア」誕生。精油の力で心と肌を満たす癒しの時間

日々のストレスや疲れによる“マインドフォグ”を、自然の香りでほどいてくれる──。THREEの新コレクション「エッセンシャルセンツ ハンド&ボディケア シリーズ」は、精油科学に基づき、香りとテクスチャーの両面から“巡る美しさ”をサポート。ゼラニウム、ローズマリー、コモンタイムの3種のオリジナル精油を配合し、心と肌を浄化するようなケアタイムを叶えます。

THREE「ハンド&ボディケア」シリーズの魅力

「エッセンシャルセンツ ハンド&ボディケア シリーズ」は、香りと肌ケアの融合をテーマに開発されたTHREEの新ライン。

自然由来成分と精油の叡智を組み合わせ、使うたびに心と肌をリセットしてくれます。

特に注目は、THREEオリジナルのゼラニウム精油。熊本県・南阿蘇で無農薬栽培され、収穫後24時間以内に抽出。

リナロール成分を豊富に含み、深いリラックスを誘います。また、佐賀県産ローズマリーとコモンタイム精油が巡りと清浄をサポート。自然と調和する香りが、指先からつま先まで穏やかに包み込みます。

フレグランスの新星「ジュリエット ハズ ア ガン」マイアミ シェイクで遊び心を

全身を浄化する、4つのケアアイテム

ピュリファイング ハンドウォッシュ

価格：280mL・3,850円

芳香浄化×発酵液の濃密泡で、清浄な手肌に導くハンドソープ。サンダルウッドやハチミツ発酵液のうるおい成分を配合。ハーバルシトラス香が穏やかに広がります。

トリートメント ハンド&ネイル クリーム

価格：各40g・各3,740円

精油100％の香りに包まれる2 in 1クリーム。手肌と爪をしっとり整えます。

〈香調〉

00：NEUTRAL（石）…シトラスウッディのクリアな香り

01：RELAXING（花）…ハーバルフローラルの穏やかな香り

ピュリファイング ボディウォッシュ

価格：280mL・3,960円

天然AHA配合の泡が角質を優しくオフし、なめらかな肌に。ハーバルシトラスの清涼感で心までリフレッシュ♪

トリートメント フルボディ エマルジョン 01

価格：100mL・5,500円

オイル・乳液・クリームの良さを凝縮。5種の植物種子オイルがハリとうるおいを与え、リラックス香で至福のケアタイムを演出♡

心を満たす、香りと巡りのハーモニー

THREEの「エッセンシャルセンツ ハンド&ボディケア」は、精油の力で心とからだを“ニュートラル”な状態へ導く特別なシリーズ。ストレスに包まれた毎日も、香りに包まれるひとときで自然と整っていく。

深い呼吸とともに、指先から心までめぐるような幸福感を体感してみてください。忙しい日々に、THREEの精油ケアがやさしく寄り添います。