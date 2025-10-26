THREEの新「ハンド&ボディケア」誕生。精油の力で心と肌を満たす癒しの時間
日々のストレスや疲れによる“マインドフォグ”を、自然の香りでほどいてくれる──。THREEの新コレクション「エッセンシャルセンツ ハンド&ボディケア シリーズ」は、精油科学に基づき、香りとテクスチャーの両面から“巡る美しさ”をサポート。ゼラニウム、ローズマリー、コモンタイムの3種のオリジナル精油を配合し、心と肌を浄化するようなケアタイムを叶えます。
THREE「ハンド&ボディケア」シリーズの魅力
「エッセンシャルセンツ ハンド&ボディケア シリーズ」は、香りと肌ケアの融合をテーマに開発されたTHREEの新ライン。
自然由来成分と精油の叡智を組み合わせ、使うたびに心と肌をリセットしてくれます。
特に注目は、THREEオリジナルのゼラニウム精油。熊本県・南阿蘇で無農薬栽培され、収穫後24時間以内に抽出。
リナロール成分を豊富に含み、深いリラックスを誘います。また、佐賀県産ローズマリーとコモンタイム精油が巡りと清浄をサポート。自然と調和する香りが、指先からつま先まで穏やかに包み込みます。
全身を浄化する、4つのケアアイテム
ピュリファイング ハンドウォッシュ
価格：280mL・3,850円
芳香浄化×発酵液の濃密泡で、清浄な手肌に導くハンドソープ。サンダルウッドやハチミツ発酵液のうるおい成分を配合。ハーバルシトラス香が穏やかに広がります。
トリートメント ハンド&ネイル クリーム
価格：各40g・各3,740円
精油100％の香りに包まれる2 in 1クリーム。手肌と爪をしっとり整えます。
〈香調〉
00：NEUTRAL（石）…シトラスウッディのクリアな香り
01：RELAXING（花）…ハーバルフローラルの穏やかな香り
ピュリファイング ボディウォッシュ
価格：280mL・3,960円
天然AHA配合の泡が角質を優しくオフし、なめらかな肌に。ハーバルシトラスの清涼感で心までリフレッシュ♪
トリートメント フルボディ エマルジョン 01
価格：100mL・5,500円
オイル・乳液・クリームの良さを凝縮。5種の植物種子オイルがハリとうるおいを与え、リラックス香で至福のケアタイムを演出♡
心を満たす、香りと巡りのハーモニー
THREEの「エッセンシャルセンツ ハンド&ボディケア」は、精油の力で心とからだを“ニュートラル”な状態へ導く特別なシリーズ。ストレスに包まれた毎日も、香りに包まれるひとときで自然と整っていく。
深い呼吸とともに、指先から心までめぐるような幸福感を体感してみてください。忙しい日々に、THREEの精油ケアがやさしく寄り添います。