¡Ú³÷·´¥Ü¡¼¥È¡¦¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹£Ó¡ÛÊ¿Àî¹á¿¥¤¬Í½ÁªÆÍÇË¡¡¸¶Æ°ÎÏ¤Ï±óÆ£¥¨¥ß¤Î½õ¸À¤È¶ÍÀ¸½çÊ¿¤Î£Ó£ÇÍ¥½Ð
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹³÷·´¤Î¡Ö¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè£±£¶Àï¥à¡¼¥ó¥é¥¤¥È¥×¥ê¥ó¥»¥¹·èÄêÀï¡×¤Ï£²£µÆü¡¢£´Æü´Ö¤ÎÍ½Áª¤¬½ªÎ»¡£½àÍ¥¾¡Àï¤Ë¿Ê¤á¥Ù¥¹¥È£±£¸¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡Ê¿Àî¹á¿¥¡Ê£²£µ¡áºë¶Ì¤Ï¡Ë¤ÏÍ½Áª¥é¥¹¥È¤Î£´ÆüÌÜ£´£Ò¡¢£´¥³¡¼¥¹¤«¤é¤Þ¤¯¤Ã¤Æ£±Ãå¡££±£±°Ì¤Ç½àÍ¥¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£¡Ö¤Þ¤¯¤ì¤¿¤«¤éÁ´ÂÎÅª¤Ë°¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£±óÆ£¡Ê¥¨¥ß¡Ë¤µ¤ó¤Ë¥Ú¥é¤ò¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¾å¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤È¤Ï²¡¤·´¶¤À¤±¾åÀÑ¤ß¤·¤¿¤¤¡£¥Á¥ë¥È¤ò¹Í¤¨¤ë¡×¤È¡¢£Ó£Ç¥¦¥¤¥Ê¡¼¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤âÀ¸¤«¤·¤Æµ¡ÎÏ¥¢¥Ã¥×¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¹Ô¤ï¤ì¤¿ÄÅ£Ó£Ç¥À¡¼¥Ó¡¼¤Î½àÍ¥¾¡Àï¤Ç¤Ï»Õ¾¢¤Î¶ÍÀ¸½çÊ¿¤¬£²Ãå¤ÇÍ¥½Ð¡£¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¥¨¥ó¥¸¥óÄß¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Í¥½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£½É¼Ë¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¹¤°¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£
¡¡»Õ¾¢¤¬Í¥½Ð¤ò·è¤á¤¿Íº»Ñ¤ò¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë¡¢¼«¤é¤âÍ¥½Ð¤ò·è¤á¤ë¡£