【くまのプーさん ファニーフェイス】 11月上旬 発売予定 価格：1回400円

タカラトミーアーツは、ガチャ商品「くまのプーさん ファニーフェイス」を11月上旬に発売する。価格は1回400円。

本商品は、「くまのプーさん」の映画に実際に登場するプーさんたちの印象的なシーンを再現したフィギュア。おもしろい表情だけでなく、土台も作品の世界観を楽しめるものとなっている。

ラインナップは、映画「ティガームービー プーさんの贈り物」より「プー（はちみつ抱きつき）、映画「くまのプーさん」より「プー（ぼんやり）」と「プー（ひそひそ声）」、映画「くまのプーさん完全版II ピグレットムービー」より「ピグレット（ふて腐れ）」の全4種。本体サイズは約37～57mmとなっている。

【プー（はちみつ抱きつき）】【プー（ぼんやり）】【プー（ひそひそ声）】【ピグレット（ふて腐れ）】

(C)Disney

Based on the "Winnie the Pooh"works by A.A.Milne and E.H.Shepard.