補整下着ブランド「ブラデリスニューヨーク」から、秋冬トレンドのベロア生地を取り入れた新作インナーが登場♡上質な光沢感とヴィンテージな風合いで、1枚でもサマになる高級感が魅力。ノンワイヤーながら立体的な美バストを叶える特許パターンを採用し、快適な着心地と美しいラインを両立。大人の女性にぴったりのエレガントなインナーです。

ベロアブラキャミで上品シルエットを演出



ブラデリス ベロアブラキャミ

「ブラデリス ベロアブラキャミ」（税込7,150円）は、光沢のあるベロア素材を使用した補整ブラトップ。ノンワイヤーながらも特許取得の立体パターンで、ふっくら丸みのある美しいバストをメイクします。

前身頃の切り替えラインが胴回りをすっきり見せ、1枚でも上品な印象に。シャツやジャケットと合わせて、アウターライクに着こなすのもおすすめです。

ブラデリスニューヨークから新作ベロアインナー登場♡秋冬の上品ボディメイク

ウェンディ25A1シリーズで華やかに♡



「ウェンディ25A1シリーズ」からは、ベロアをあしらった花柄レースが印象的なブラ・キャミソール・パンティ・タンガがラインナップ。

特に「ウェンディステップ1ブラ25A1」（税込13,200円）は、広いカップ面でバストを包み込み、初心者にも使いやすいデザイン。

キャミソール（税込14,300円）は程よい光沢とシルエットで、エレガントな印象を演出します。

ウェンディステップ1ブラ25A1

サイズ：65-80 B-F（65B･80BC展開なし）



ウェンディスタイルキャミ25A1

サイズ：M/L



カラー（全て共通）：ブラック/ブラウン/ピンク

この冬は“魅せるインナー”で気分もアップ♡



秋冬のファッションを楽しむなら、見せても美しいインナーで気分を高めて。ブラデリスニューヨークのベロアシリーズは、補整下着としての機能性とファッション性を両立した逸品。

身体にフィットしながら女性らしいラインを引き出す上質なデザインは、毎日のコーディネートにも自信を与えてくれます。オンラインショップでも好評発売中♪