1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤â¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¼ùÌÚ¥È¥ê¥ª¤¬ÅÐÈÄ¡¡¼é¸î¿À¡¦¿ù»³°ì¼ù¡Ö¤Þ¤¿¤°µ¤Ëþ¡¹¡£Á´Á³²¿²ó¤Ç¤âÅê¤²¤ë¡×
¡¡¢¡SMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡¡Âè1Àï¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½ºå¿À¡Ê25Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥óà¼ùÌÚ¥È¥ê¥ªá¤¬¡¢1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î¾ìÌÌ¤ÇÅÐÈÄ¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤â»°¼ÔËÞÂà¤ÇÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º½éÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ£°æâ«ºÈ¤Ï7²ó¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ2»°¿¶¡£8²ó¤Î¾¾ËÜÍµ¼ù¤â2»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤È¡¢¿ù»³°ì¼ù¤Ï9²ó¤ò9µå¤ÇÍÞ¤¨¤¿¡£¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤Ã¤Á¤â¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢3¿Í¤ò¤Ä¤®¹þ¤ó¤Ç¡£¤â¤¦Àè¤ò¹Í¤¨¤º¤Ë¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Æ£°æ¡¢¾¾ËÜÍµ¤ÏºòÇ¯¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¹ø¡¢±¦¸ª¤òÉé½ý¤·ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÉñÂæ¤ÇÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æ£°æ¤Ï¡Ö¤±¤¬¤Ê¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¡ÊÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡Ë°ÜÆ°Æü¤â¶´¤à¤Î¤ÇÁ´ÉôÅê¤²¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç½àÈ÷¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡9²ó¤òÅê¤²¤¿¿ù»³¤Ï¡Ö¡Ê²ó¤ò¡Ë¤Þ¤¿¤°¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Þ¤¿¤°µ¤Ëþ¡¹¤Ç¡£¾¡¤Æ¤ì¤Ð²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¡£Á´Á³²¿²ó¤Ç¤âÅê¤²¤ë¤·¡¢¤º¤Ã¤È¤½¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ºå¿À¤âµÚÀî²íµ®¡¢ÀÐ°æÂçÃÒ¡¢´äºêÍ¥¤Î¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î¤¦¤Á´äºê¤ò½ü¤¯2¿Í¤¬ÅÐÈÄ¡£½éÀï¤«¤éÎ¾¥Á¡¼¥à¤¬àºÇ¹âÀïÎÏá¤òÃí¤¤¤À¡£