「ミスマガのアソビバ！ミスマガジン2025 ソログラビアSP!」よりまるやそらさん

【拡大画像へ】

講談社は同社のWebサイト「ヤンマガWeb」にて、「ミスマガのアソビバ！ミスマガジン2025 ソログラビアSP!」、「噂のコリアンガール 総集編」、「日曜日のseju 総集編」のグラビアを公開した。

「ミスマガのアソビバ！ミスマガジン2025 ソログラビアSP!」には、ミスマガ2025で審査員特別賞を受賞したまるやそらさんが登場。「噂のコリアンガール 総集編」では、NYAOさん、チェル・ソラさん、ハ・ユンアさんの未公開カットが掲載されている。

また「日曜日のseju 総集編」では、平松想乃さん、古園井寧々さん、向井怜衣さん、田仲埜愛さん、川野明愛さんがグラビアを披露している。

「噂のコリアンガール 総集編」よりNYAOさん

「噂のコリアンガール 総集編」よりチェル・ソラさん

「噂のコリアンガール 総集編」よりハ・ユンアさん

「日曜日のseju 総集編」より古園井寧々さん

「日曜日のseju 総集編」より平松想乃さん

(C)LUCKMAN、カノウリョウマ、大藪達也／ヤンマガWeb

(C)キム・グァンホ／ヤンマガWeb

(C)Ｕ-YA、市川秀明、篠田直人、後野順也、カノウリョウマ／ヤンマガWeb