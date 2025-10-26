TVer「水曜日のダウンタウン」過去回アーカイブ配信開始“防寒×防暑ミックスルール対決”など10エピソード
【モデルプレス＝2025/10/26】TVerにおける見逃し配信の累計再生数が2億を突破している唯一の番組『水曜日のダウンタウン』。TVerでは10月26日より、TVer10周年を記念した過去回アーカイブ配信を開始する。
【写真】「水ダウ」ドッキリ企画出演で話題の美女
TVer初配信となる「防寒×防暑ミックスルール対決 ほか」「バンジーNG芸人でも飛ぶまで帰れなかったら いつかは飛ばざるを得ない説 ほか」「先輩の家で長風呂 1時間が限界説 ほか」などを含む計10エピソードを期間限定で配信する。
同番組は、芸能人・有名人たちが自分だけが信じる“説”を、独自の目線と切り口でプレゼン。その“説”についてVTRで、またはスタジオメンバーとのトークで検証を行っていく番組。2020年12月16日からTVerでの配信を開始し、2023年8月にTVer史上初の累計1億再生に到達、2024年12月には史上初となる累計2億再生を突破している。（modelpress編集部）
「防寒×防暑ミックスルール対決 ほか」（2020年2月26日放送回）※TVer初配信
「バンジーNG芸人でも飛ぶまで帰れなかったら いつかは飛ばざるを得ない説 ほか」（2020年3月11日放送回）※TVer初配信
「先輩の家で長風呂 1時間が限界説 ほか」（2020年11月25日放送回）※TVer初配信
「たとえ閉じ込められていても「今日のラッキーアイテム」さえ手に入ればそのラッキーで脱出できる説 ほか」（2021年4月14日放送回）
「たとえ閉じ込められていても「今日のラッキーアイテム」さえ手に入ればそのラッキーで脱出できる説 完結編」（2021年4月21日放送回）
「お寿司の達人 第5弾 ほか」（2021年5月12日放送回）
「雪山風船太郎レース ほか」（2022年2月9日放送回）
「大江裕なら裏の顔がどんなにヤバくても、さほど違和感なく受け入れちゃう説 ほか」（2022年7月13日放送回）
「学生服さえ着ていれば何歳であっても高校生で通せる説 ほか」（2023年10月18日放送回）
「「人がいる」の仕掛け人をやったあと帰宅した自宅に人がいたら気の緩みもあってめちゃ怖い説 ほか」（2023年10月25日放送回）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「水ダウ」ドッキリ企画出演で話題の美女
◆TVer「水ダウ」過去回アーカイブ配信
TVer初配信となる「防寒×防暑ミックスルール対決 ほか」「バンジーNG芸人でも飛ぶまで帰れなかったら いつかは飛ばざるを得ない説 ほか」「先輩の家で長風呂 1時間が限界説 ほか」などを含む計10エピソードを期間限定で配信する。
◆配信ラインナップ
「防寒×防暑ミックスルール対決 ほか」（2020年2月26日放送回）※TVer初配信
「バンジーNG芸人でも飛ぶまで帰れなかったら いつかは飛ばざるを得ない説 ほか」（2020年3月11日放送回）※TVer初配信
「先輩の家で長風呂 1時間が限界説 ほか」（2020年11月25日放送回）※TVer初配信
「たとえ閉じ込められていても「今日のラッキーアイテム」さえ手に入ればそのラッキーで脱出できる説 ほか」（2021年4月14日放送回）
「たとえ閉じ込められていても「今日のラッキーアイテム」さえ手に入ればそのラッキーで脱出できる説 完結編」（2021年4月21日放送回）
「お寿司の達人 第5弾 ほか」（2021年5月12日放送回）
「雪山風船太郎レース ほか」（2022年2月9日放送回）
「大江裕なら裏の顔がどんなにヤバくても、さほど違和感なく受け入れちゃう説 ほか」（2022年7月13日放送回）
「学生服さえ着ていれば何歳であっても高校生で通せる説 ほか」（2023年10月18日放送回）
「「人がいる」の仕掛け人をやったあと帰宅した自宅に人がいたら気の緩みもあってめちゃ怖い説 ほか」（2023年10月25日放送回）
【Not Sponsored 記事】