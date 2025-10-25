リンガーハット（8200、東証プライム&福岡市場）。会社四季報は特色欄で「九州発祥。長崎ちゃんぽん“リンガーハット”と、とんかつ“茺かつ”が軸。直営店中心に、FCも展開」と記している。

【こちらも】健康経営企業認定フォロー:ウェルネスはIPO人気を振り払っただろうか

収益・株価動向を確認していて「飲食業の宿敵は感染症/原材料費高騰」を改めて痛感し、「株価は正直」を痛感した。

2020年2月期の「0.7％増収、35.1％営業減益」を入り口に、21年2月期「28％減収、54億300万円営業損失」-22年2月期「0.4％減収、14億6400万円営業損失」-23年2月期「11.2％増収、2億9200万円損失」と沈んだ。

決算説明書で確認できるが、要因は「新型コロナ禍」-「原材料費高騰」である。24年2月期以降「6.1％増収、営業利益10億400万円」-前期で「8.9％増収、68.6％増益」と切り返し、今2月期も期初計画を上方修正「4.5％増収（457億4900万円）、68.6％増益（16億9400万円）」計画。

が株価は本稿作成中の時価は2200円台前半。修正済み株価で10年近く前の水準:2700円台に達していない。

佐々野諸延CEOは「コロナ禍や原材料費高」をカウントしながらも、「集客力⇔低価格⇔低コストの主力フードコートに頼り過ぎた」と言及。回復過程入りも「値上げを受け入れてもらえた⇔使用野菜100％国産」と確認しながらも、「未だ20年2月期の売上高472億円を回復していない」としている。

その当たりを反映している株価は、正直者といえる。一つのメルクマールとして、売上高の回復がポイントになろうか・・・

私は皿うどんが好き。好き嫌いに「理屈は不要」が持論。が企業の好き嫌いは別話。国策に準じるリンガーハットは評価に値するといえる。

経産省が旗振り人になっている推進施策に「ダイバシティ経営」がある。多様な人材の能力を活かした経営。具体的には「女性の積極的登用」がある。例えばリンガーハットでは、こんな計画を公にして事を図っている。

★「女性社員の比率引き上げ」: 「2020年2月期15.5％を、23年3月末に18.6％/25年3月末30％」。

★「管理職の女性比率」: 「6.0％、/10.9％を15％」。

★「育休取得者」: 「1名/4名を5名」。

言葉は適切でないかもしれないが、少子高齢化が進む時流にあり「女性の社会進出」は不可欠だからだ。

株式投資の対象として見直す時、前記の「売上高の復権」⇒「時価のPER（47.93倍）逓減」が大前提となろうか・・・