１６日、第１３８回広州交易会の元化智能科技（深圳）ブースで、手術ロボットを見るバイヤー。（広州＝新華社記者／肖恩楠）

【新華社広州10月25日】中国広東省広州市で第138回中国輸出入商品交易会（広州交易会）が開かれている。今回は過去最高となる3万2千社余りが出展。前回から新設されたサービスロボットゾーンには業界をリードする46社が集結し、最先端製品を展示した。急坂を登る、水を注ぐ、服を畳む、マッサージをするなど、中国製ロボットの巧みな動きに、多くの海外バイヤーが足を止めて見入っていた。

サウジアラビアのバイヤー、ムンタサル・アルベシャイルさんは、ロボットメーカーの深圳市越疆科技（DOBOT）が出展した筋膜マッサージロボットに興味を示した。「中国製ロボットの多様性や品質に深い印象を受けた」と語り、中国企業と商談を始めていることを明らかにした。

同社の李嘉賢（り・かけん）ブランドマネージャーは、会場ではバイヤーに15分のマッサージを体験してもらっていると説明。「ほぼ一日中途切れることがない。海外バイヤーの関心の高さが伺える」と話した。

１６日、第１３８回広州交易会のサービスロボットゾーンで、ＡＩスマート卓上ライトを見るバイヤー（右）。（広州＝新華社記者／肖恩楠）

同社はコーヒーロボットも展示した。注文から抽出までの全工程を自動化した製品で、李氏は、国内数十都市の交通拠点や観光地で順次導入が進み、日本や米国、欧州へも輸出されていると紹介した。

国際ロボット連盟（IFR）が9月に発表した「ワールドロボティクス2025」によると、中国で稼働する産業用ロボットは24年に200万台を超え、世界一の地位にある。中国製ロボットは自動車や電子、金属・機械、家庭サービス、医療、教育など幅広い分野で応用が進みつつあり、実験室から工場、家庭へと徐々に普及している。

１６日、第１３８回広州交易会の科大訊飛（アイフライテック）ブースで、ロボットを操作して品物を取り出すスタッフ。（広州＝新華社記者／肖恩楠）

ディスプレーパネル大手の視源股份（CVTE）が展示したロボット犬も会場で注目を集めた。独自に開発した人工知能（AI）アルゴリズムを搭載し、35度の傾斜を楽々と登り、芝生や砂利、砂地などでも安定して走行できる。

ブーススタッフは、同社の売上高は4年連続で200億元（1元＝約21円）を超え、昨年の海外売上高は前年比17.5％増の54億元になったと紹介。「清掃ロボットの海外での売れ行きが好調だ」と語った。

１６日、第１３８回広州交易会のサービスロボットゾーンで、バイヤーに洗浄ロボットを紹介する出展企業の担当者（左）。（広州＝新華社記者／肖恩楠）

ロボットは医療分野でも高い成長が見込まれる。ハイエンド医療機器を手掛ける元化智能科技（深圳）のブースでは、手術ロボットのアームが正確に位置決めをし、担当者の操作で模型を切るデモンストレーションを行った。同社の創業者、李艾俐（り・あいり）董事長は同ロボットについて、誤差は0.5ミリ以内で、これまでに5千件以上の臨床手術を行い、欧州や東南アジア、中東で認可を取得していると説明した。

中国工業・情報化部によると、中国ロボット産業の24年の売上高は約2400億元で、今年1〜6月は前年同期比27.8％増、産業用ロボットの生産台数は37万台に上った。ロボット産業は収益と応用の両面で力強く成長している。（記者/洪沢華、仇清漪）