¡ÚÆüËÜ£Ó¡Ûºå¿À¡¦ÀÐ°æÂçÃÒ¤¬ÄÁ¤·¤¯Íº¶«¤Ó¡ª¡¡²ó¤Þ¤¿¤®¡Ä¥Ô¥ó¥Á£²ÅÙ¤·¤Î¤¤¤À¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«ÌÀÆü¤â¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡ºå¿À¡¦ÀÐ°æÂçÃÒÅê¼ê¤¬£²£µÆü¤Î¡Ö£Ó£Í£Â£Ã¡¡ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º£²£°£²£µ¡×Âè£±Àï¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¡Ë¤Î£¸²óÆó»à¤«¤éµß±çÅÐÈÄ¤·¡¢£±²ó£±¡¿£³¤ò£±°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡££²¡½£±¤Î£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¤Þ¤ÇÅê¤²ÀÚ¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇ¼Ô£·¿Í¤ÈÂÐÖµ¤·£²£¶µå¡£¤Ò¤È¤Ä¤ÎÅê¤²¥ß¥¹¤âÀäÂÐ¤Ëµö¤µ¤ì¤Ê¤¤Å´²Ð¾ì¤ÎÃæ¡¢±¦ÏÓ¤Î½¸ÃæÎÏ¤Ï¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£½ÐÈÖ¤Ï°ìÂÇ¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦£¸²óÆó»àÆóÎÝ¤«¤é¡£Âë¥Ù¥ó¥Á¤¬¤³¤Î¾ìÌÌ¤Þ¤Ç²¹Â¸¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¡¢¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤ÎÂåÂÇ¡¦»³Àî¤¬¥³¡¼¥ë¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¸×¥µ¥¤¥É¤âÀÐ°æ¤ÎÅêÆþ¤ò·èÃÇ¡£¤Þ¤º¤Ï¡ÖÍ½ÄêÄÌ¤ê¤Ë¡×¡ÊÀÐ°æ¡Ë³°³ÑÄã¤á¤Î¥¯¥µ¤¤¥³¡¼¥¹¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò½¸Ãæ¤µ¤»¡¢·É±ó¤®¤ß¤Ë»³Àî¤òÊâ¤«¤»¤ë¡£
¡¡Æó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡£µÕÅ¾¤ÎÁö¼Ô¤ò½Ð¤¹¥ê¥¹¥¯¤âÇØÉé¤Ã¤¿¤¬¡¢¼¡ÂÇ¼Ô¡¦ÌîÂ¼Í¦¤ò½éµå¤Î£±£µ£°¥¥íÄ¾µå¤Çº¸Èô¤Ë»ÅÎ±¤á¤Æ£³¥¢¥¦¥È¥Á¥§¥ó¥¸¡£ÉáÃÊ¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤ÇÉ½¾ð¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤ÀÐ°æ¤â¡¢¤³¤Î½Ö´Ö¤ÏÍº¤¿¤±¤Ó¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤é±¦¤Î·ý¤Ç¥°¥é¥Ö¤òÃ¡¤¤¤¿¡£
¡¡¼«·³¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤ë¤È¡Ö¡Ø¤â¤¦¤¤¤Ã¤Á¤ç¹Ô¤¯¤¾¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡×¡ÊÀÐ°æ¡Ë¡¢¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¤Þ¤¿¤°·Á¤Ç£¹²ó¤â¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¡£º£µÜ¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢ËÒ¸¶¤òº¸Èô¤Ë»ÅÎ±¤áÆó»àÌµÁö¼Ô¤Þ¤Ç¤³¤®¤Ä¤±¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤«¤éÌøÅÄ¤ËÃæÁ°ÂÇ¢ª¼þÅì¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ËÊá¼ê¡¦ºäËÜ¤Î¥°¥é¥Ö¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÂÇ·âË¸³²¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¡¢Æó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¥Ô¥ó¥Á¤ò¹¤²¤¿¡£
¡¡£¹²óÆó»à¤«¤éË¬¤ì¤¿ºÆÅÙ¤ÎÅ´²Ð¾ì¤Ë¡¢¾ìÆâ¤Î¸×ÅÞ¤âÂëÅÞ¤â¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÎÂÇ¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿ÌøÄ®¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥ëÄ¾µå¾¡Éé¤ò»Å³Ý¤±¡¢ÃæÈô¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤Æ¾¡Éé¤¢¤ê¡£ÂçÇòÇ®¤Î°ìÀï¤ÏÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤ÎÀÐ°æ¤Ï¡Öðó¼ù¤¬½é²ó¤ËÅÀ¤ò¼è¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸å¤Î²ó¤ò¤º¤Ã¤È¥¼¥í¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¥É¥é¥Õ¥ÈÆ±´ü¤Ç¤â¤¢¤ë¤³¤ÎÆü¤Î¾¡ÍøÅê¼ê¡¦Â¼¾å¡Ê£·²ó£¶°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¡Ë¤ò¤¿¤¿¤¨¤ë¡£Åö¤ÎÂ¼¾å¤â»î¹ç¸å¤Îµ¼Ô±þÂÐ¤Ç¡Ö¤¤ç¤¦°ìÈÖ¥·¥Ó¤ì¤¿¥·¡¼¥ó¤Ï¤É¤³¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖºÇ½ª²ó¤ÇÂçÃÒ¤µ¤ó¤¬¤·¤Ã¤«¤êÍÞ¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÍê¤ì¤ë¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤ËºÇÂç¸Â¤Î·É°Õ¤òÉ½¤·¤¿¡£
¡¡½ÅÍ×¤Ê¥·¥ê¡¼¥º½éÀï¤Ç¥»¡¼¥ÖÅê¼ê¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿ÀÐ°æ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«ÌÀÆü¤â¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤³¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¼¡Àï¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¡¢µå¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£